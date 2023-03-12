«Велес» в большинстве разгромил «Нефтехимик»

«Велес» в домашнем матче 22-го тура первой лиги одержал волевую победу над «Нефтехимиком» (4:1). Гости открыли счет на 9-й минуте встречи, но через 5 минут остались вдевятером после удаления полузащитника Филиппа Дворецкова.