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Сегодня, 15:49

«Велес» в большинстве разгромил «Нефтехимик»

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«Велес» в домашнем матче 22-го тура первой лиги одержал волевую победу над «Нефтехимиком» (4:1). Гости открыли счет на 9-й минуте встречи, но через 5 минут остались вдевятером после удаления полузащитника Филиппа Дворецкова.

Россия. ФНЛ. 22-й тур
12 мар, 14:00. Авангард (Домодедово)
Велес
4:1
Нефтехимик

ФК Велес
ФК Нефтехимик
1
0
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«Акрон» обыграл «КАМАЗ» в матче первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 12 8 1 40-21 44
2
 Рубин 22 12 7 3 38-23 43
3
 Алания 21 11 6 4 37-23 39
4
 Енисей 21 10 7 4 30-22 37
5
 СКА-Хаб. 21 9 6 6 38-25 33
6
 Арсенал 21 9 6 6 28-25 33
7
 Волгарь 22 9 6 7 24-21 33
8
 КАМАЗ 22 8 8 6 27-23 32
9
 Шинник 21 8 4 9 22-23 28
10
 Нефтехимик 22 7 7 8 19-20 28
11
 Динамо Мх 21 6 9 6 15-16 27
12
 Акрон 22 5 11 6 21-25 26
13
 Родина 21 6 7 8 21-26 25
14
 Велес 22 7 2 13 21-36 23
15
 Уфа 22 5 6 11 20-30 21
16
 Кубань 21 5 4 12 19-24 19
17
 Волга 22 3 7 12 15-30 16
18
 Краснодар-2 21 3 5 13 15-37 14
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.03 15:00
Акрон – КАМАЗ
 2 : 0
12.03 14:00
Велес – Нефтехимик
 4 : 1
12.03 15:00
Краснодар-2 – Балтика
 - : -
12.03 15:00
Рубин – Волга
 1 : 0
12.03 15:00
Волгарь – Уфа
 1 : 0
12.03 16:00
Арсенал – Родина
 - : -
12.03 16:00
Шинник – Енисей
 - : -
12.03 17:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 - : -
13.03 17:00
Алания – Кубань
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 9
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 19 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 20 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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