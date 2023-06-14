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Сегодня, 18:54

Агент Крижана прокомментировал информацию об интересе клубов РПЛ к футболисту «Родины»

Алина Савинова
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Роберт Чибеж, агент защитника «Родины» Мити Крижана, высказался о будущем футболиста.

«В первую очередь, мы сейчас думаем про его здоровье. Митя сосредоточен на том, чтобы скорее оправиться от травмы и начать подготовку к новому сезону в составе своей команды», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова агента.

Ранее сообщалось, что 26-летним словенским футболистом интересуются несколько команд из РПЛ.

По итогам сезона-2022/23 «Родина» заняла 5-е место в турнирной таблице первой лиги, однако получила право принять участие в стыковых матчах вместо «Алании». По сумме двух игр московская команда уступила «Пари НН» (2:3) и не смогла выйти в РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005158511_agent_krijana_otreagiroval_na_informaciyu_ob_interese_klubov_rpl_k_igroku_rodinyi
Футбол
Первая лига
ФК Родина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Иван Тимошенко

Родина

 14
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Балтика

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Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

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П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

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