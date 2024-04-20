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Сегодня, 17:53

«Акрон» со счетом 6:0 разгромил «Кубань», Понсе оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Акрон» дома разгромил «Кубань» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги — 6:0.

Дубль за тольяттинцев оформил Андрес Понсе (50-я и 64-я минуты). По голу забили Максим Палиенко (66-я), Кирилл Данилин (68-я) и Владислав Галкин (88-я). Еще один мяч в свои ворота забил защитник краснодарцев Евгений Осипов (30-я).

«Акрон» (49 очков) поднялся на первое место в первой лиге. «Кубань» (22) потерпела третье поражение подряд и идет предпоследней в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 28-й тур
20 апр, 16:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
6:0
Кубань

В параллельном матче «Сокол» на выезде победил «Ленинградец» — 2:0.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 28-й тур
20 апр, 16:00. Рощино Арена (Рощино)
Ленинградец
0:2
Сокол

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Кубань
ФК Ленинградец
ФК Сокол (Саратов)
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24 часа
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Неделя

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Тюмень»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 27 14 7 6 41-21 49
2
 Химки 27 14 6 7 42-31 48
3
 Динамо Мх 26 14 5 7 29-14 47
4
 Родина 27 12 8 7 42-23 44
5
 Арсенал 26 11 11 4 31-18 44
6
 Нефтехимик 27 11 7 9 28-25 40
7
 Тюмень 27 11 7 9 30-27 40
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 27 11 3 13 45-38 36
10
 СКА-Хаб. 27 9 7 11 28-29 34
11
 Торпедо 26 9 7 10 23-25 34
12
 Шинник 26 9 7 10 30-36 34
13
 КАМАЗ 26 8 9 9 25-27 33
14
 Черноморец 26 7 10 9 26-29 31
15
 Сокол 27 7 7 13 23-43 28
16
 Ленинградец 27 6 8 13 19-35 26
17
 Кубань 27 5 7 15 19-41 22
18
 Волгарь 26 4 10 12 21-36 22
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34 тур
19.04 21:00
Родина – Химки
 1 : 2
20.04 07:00
СКА-Хаб. – Енисей
 3 : 0
20.04 11:30
Тюмень – Нефтехимик
 0 : 3
20.04 16:00
Акрон – Кубань
 6 : 0
20.04 16:00
Ленинградец – Сокол
 0 : 2
20.04 17:00
Алания – Волгарь
 - : -
20.04 17:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
20.04 17:00
КАМАЗ – Черноморец
 - : -
20.04 18:00
Торпедо – Арсенал
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 11
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 14 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 21 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 24 1 6
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