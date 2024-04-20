«Акрон» со счетом 6:0 разгромил «Кубань», Понсе оформил дубль
«Акрон» дома разгромил «Кубань» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги — 6:0.
Дубль за тольяттинцев оформил Андрес Понсе (50-я и 64-я минуты). По голу забили Максим Палиенко (66-я), Кирилл Данилин (68-я) и Владислав Галкин (88-я). Еще один мяч в свои ворота забил защитник краснодарцев Евгений Осипов (30-я).
«Акрон» (49 очков) поднялся на первое место в первой лиге. «Кубань» (22) потерпела третье поражение подряд и идет предпоследней в турнирной таблице.
В параллельном матче «Сокол» на выезде победил «Ленинградец» — 2:0.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|27
|14
|7
|6
|41-21
|49
|
2
|Химки
|27
|14
|6
|7
|42-31
|48
|
3
|Динамо Мх
|26
|14
|5
|7
|29-14
|47
|
4
|Родина
|27
|12
|8
|7
|42-23
|44
|
5
|Арсенал
|26
|11
|11
|4
|31-18
|44
|
6
|Нефтехимик
|27
|11
|7
|9
|28-25
|40
|
7
|Тюмень
|27
|11
|7
|9
|30-27
|40
|
8
|Алания
|26
|9
|10
|7
|30-34
|37
|
9
|Енисей
|27
|11
|3
|13
|45-38
|36
|
10
|СКА-Хаб.
|27
|9
|7
|11
|28-29
|34
|
11
|Торпедо
|26
|9
|7
|10
|23-25
|34
|
12
|Шинник
|26
|9
|7
|10
|30-36
|34
|
13
|КАМАЗ
|26
|8
|9
|9
|25-27
|33
|
14
|Черноморец
|26
|7
|10
|9
|26-29
|31
|
15
|Сокол
|27
|7
|7
|13
|23-43
|28
|
16
|Ленинградец
|27
|6
|8
|13
|19-35
|26
|
17
|Кубань
|27
|5
|7
|15
|19-41
|22
|
18
|Волгарь
|26
|4
|10
|12
|21-36
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|21:00
|
Родина – Химки
|1 : 2
|20.04
|07:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|3 : 0
|20.04
|11:30
|
Тюмень – Нефтехимик
|0 : 3
|20.04
|16:00
|
Акрон – Кубань
|6 : 0
|20.04
|16:00
|
Ленинградец – Сокол
|0 : 2
|20.04
|17:00
|
Алания – Волгарь
|- : -
|20.04
|17:00
|
Шинник – Динамо Мх
|- : -
|20.04
|17:00
|
КАМАЗ – Черноморец
|- : -
|20.04
|18:00
|
Торпедо – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|11
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|14
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|21
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|24
|1
|6
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