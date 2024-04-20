Шинник — Динамо Махачкала: результат матча 28 тура ФНЛ 20 апреля 2024
«Динамо» из Махачкалы в гостях победило «Шинник» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.
Единственный гол на 38-й минуте забил Ражаб Магомедов.
«Динамо» (50 очков) обошло «Акрон» (49) и возглавило таблицу первой лиги. «Шинник» (34) идет 13-м в турнирной таблице.
В параллельных матчах «КАМАЗ» дома обыграл «Черноморец» (2:0), а «Алания» на своем поле уступила «Волгарю» (1:2).
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|27
|15
|5
|7
|30-14
|50
|
2
|Акрон
|27
|14
|7
|6
|41-21
|49
|
3
|Химки
|27
|14
|6
|7
|42-31
|48
|
4
|Родина
|27
|12
|8
|7
|42-23
|44
|
5
|Арсенал
|26
|11
|11
|4
|31-18
|44
|
6
|Нефтехимик
|27
|11
|7
|9
|28-25
|40
|
7
|Тюмень
|27
|11
|7
|9
|30-27
|40
|
8
|Алания
|27
|9
|10
|8
|31-36
|37
|
9
|Енисей
|27
|11
|3
|13
|45-38
|36
|
10
|КАМАЗ
|27
|9
|9
|9
|26-27
|36
|
11
|СКА-Хаб.
|27
|9
|7
|11
|28-29
|34
|
12
|Торпедо
|26
|9
|7
|10
|23-25
|34
|
13
|Шинник
|27
|9
|7
|11
|30-37
|34
|
14
|Черноморец
|27
|7
|10
|10
|26-30
|31
|
15
|Сокол
|27
|7
|7
|13
|23-43
|28
|
16
|Ленинградец
|27
|6
|8
|13
|19-35
|26
|
17
|Волгарь
|27
|5
|10
|12
|23-37
|25
|
18
|Кубань
|27
|5
|7
|15
|19-41
|22
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|21:00
|
Родина – Химки
|1 : 2
|20.04
|07:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|3 : 0
|20.04
|11:30
|
Тюмень – Нефтехимик
|0 : 3
|20.04
|16:00
|
Акрон – Кубань
|6 : 0
|20.04
|16:00
|
Ленинградец – Сокол
|0 : 2
|20.04
|17:00
|
Алания – Волгарь
|1 : 2
|20.04
|17:00
|
Шинник – Динамо Мх
|0 : 1
|20.04
|17:00
|
КАМАЗ – Черноморец
|1 : 0
|20.04
|18:00
|
Торпедо – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|11
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|14
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|22
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|24
|1
|6
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