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Сегодня, 18:56

Шинник — Динамо Махачкала: результат матча 28 тура ФНЛ 20 апреля 2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Динамо» из Махачкалы в гостях победило «Шинник» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 38-й минуте забил Ражаб Магомедов.

«Динамо» (50 очков) обошло «Акрон» (49) и возглавило таблицу первой лиги. «Шинник» (34) идет 13-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 28-й тур
20 апр, 17:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
0:1
Динамо

В параллельных матчах «КАМАЗ» дома обыграл «Черноморец» (2:0), а «Алания» на своем поле уступила «Волгарю» (1:2).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 28-й тур
20 апр, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:0
Черноморец Н
Россия. Мелбет-Первая Лига. 28-й тур
20 апр, 17:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
1:2
Волгарь

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Волгарь
ФК Динамо (Махачкала)
ФК КАМАЗ
ФК Черноморец (Новороссийск)
ФК Шинник
1
0
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«Акрон» со счетом 6:0 разгромил «Кубань», Понсе оформил дубль
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 27 15 5 7 30-14 50
2
 Акрон 27 14 7 6 41-21 49
3
 Химки 27 14 6 7 42-31 48
4
 Родина 27 12 8 7 42-23 44
5
 Арсенал 26 11 11 4 31-18 44
6
 Нефтехимик 27 11 7 9 28-25 40
7
 Тюмень 27 11 7 9 30-27 40
8
 Алания 27 9 10 8 31-36 37
9
 Енисей 27 11 3 13 45-38 36
10
 КАМАЗ 27 9 9 9 26-27 36
11
 СКА-Хаб. 27 9 7 11 28-29 34
12
 Торпедо 26 9 7 10 23-25 34
13
 Шинник 27 9 7 11 30-37 34
14
 Черноморец 27 7 10 10 26-30 31
15
 Сокол 27 7 7 13 23-43 28
16
 Ленинградец 27 6 8 13 19-35 26
17
 Волгарь 27 5 10 12 23-37 25
18
 Кубань 27 5 7 15 19-41 22
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19.04 21:00
Родина – Химки
 1 : 2
20.04 07:00
СКА-Хаб. – Енисей
 3 : 0
20.04 11:30
Тюмень – Нефтехимик
 0 : 3
20.04 16:00
Акрон – Кубань
 6 : 0
20.04 16:00
Ленинградец – Сокол
 0 : 2
20.04 17:00
Алания – Волгарь
 1 : 2
20.04 17:00
Шинник – Динамо Мх
 0 : 1
20.04 17:00
КАМАЗ – Черноморец
 1 : 0
20.04 18:00
Торпедо – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 11
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 14 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 22 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 24 1 6
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