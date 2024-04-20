«Нефтехимик» на выезде обыграл «Тюмень»
«Нефтехимик» в матче 28-го тура первой лиги обыграл на выезде «Тюмень» со счетом 3:0.
Дубль оформил Султан Джамилов, еще один гол на счету Максима Петрова. На 78-й минуте при счете 0:2 красную карточку получил полузащитник хозяев Руслан Байтуков.
После этого матча «Нефтехимик» с 40 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице, «Тюмень» с 40 очками опустилась на седьмую строчку.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|27
|14
|6
|7
|42-31
|48
|
2
|Динамо Мх
|26
|14
|5
|7
|29-14
|47
|
3
|Акрон
|26
|13
|7
|6
|35-21
|46
|
4
|Родина
|27
|12
|8
|7
|42-23
|44
|
5
|Арсенал
|26
|11
|11
|4
|31-18
|44
|
6
|Нефтехимик
|27
|11
|7
|9
|28-25
|40
|
7
|Тюмень
|27
|11
|7
|9
|30-27
|40
|
8
|Алания
|26
|9
|10
|7
|30-34
|37
|
9
|Енисей
|27
|11
|3
|13
|45-38
|36
|
10
|СКА-Хаб.
|27
|9
|7
|11
|28-29
|34
|
11
|Торпедо
|26
|9
|7
|10
|23-25
|34
|
12
|Шинник
|26
|9
|7
|10
|30-36
|34
|
13
|КАМАЗ
|26
|8
|9
|9
|25-27
|33
|
14
|Черноморец
|26
|7
|10
|9
|26-29
|31
|
15
|Ленинградец
|26
|6
|8
|12
|19-33
|26
|
16
|Сокол
|26
|6
|7
|13
|21-43
|25
|
17
|Кубань
|26
|5
|7
|14
|19-35
|22
|
18
|Волгарь
|26
|4
|10
|12
|21-36
|22
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|21:00
|
Родина – Химки
|1 : 2
|20.04
|07:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|3 : 0
|20.04
|11:30
|
Тюмень – Нефтехимик
|0 : 3
|20.04
|16:00
|
Акрон – Кубань
|- : -
|20.04
|16:00
|
Ленинградец – Сокол
|- : -
|20.04
|17:00
|
Алания – Волгарь
|- : -
|20.04
|17:00
|
Шинник – Динамо Мх
|- : -
|20.04
|17:00
|
КАМАЗ – Черноморец
|- : -
|20.04
|18:00
|
Торпедо – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|11
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|13
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|21
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|24
|1
|6
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