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Сегодня, 13:29

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Тюмень»

Сергей Разин
корреспондент
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«Нефтехимик» в матче 28-го тура первой лиги обыграл на выезде «Тюмень» со счетом 3:0.

Дубль оформил Султан Джамилов, еще один гол на счету Максима Петрова. На 78-й минуте при счете 0:2 красную карточку получил полузащитник хозяев Руслан Байтуков.

После этого матча «Нефтехимик» с 40 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице, «Тюмень» с 40 очками опустилась на седьмую строчку.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 28-й тур
20 апр, 11:30. Геолог (Тюмень)
Тюмень
0:3
Нефтехимик

ФК Нефтехимик
ФК Тюмень
1
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«СКА-Хабаровск» разгромил «Енисей» дома. Петров сделал дубль
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 27 14 6 7 42-31 48
2
 Динамо Мх 26 14 5 7 29-14 47
3
 Акрон 26 13 7 6 35-21 46
4
 Родина 27 12 8 7 42-23 44
5
 Арсенал 26 11 11 4 31-18 44
6
 Нефтехимик 27 11 7 9 28-25 40
7
 Тюмень 27 11 7 9 30-27 40
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 27 11 3 13 45-38 36
10
 СКА-Хаб. 27 9 7 11 28-29 34
11
 Торпедо 26 9 7 10 23-25 34
12
 Шинник 26 9 7 10 30-36 34
13
 КАМАЗ 26 8 9 9 25-27 33
14
 Черноморец 26 7 10 9 26-29 31
15
 Ленинградец 26 6 8 12 19-33 26
16
 Сокол 26 6 7 13 21-43 25
17
 Кубань 26 5 7 14 19-35 22
18
 Волгарь 26 4 10 12 21-36 22
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34 тур
19.04 21:00
Родина – Химки
 1 : 2
20.04 07:00
СКА-Хаб. – Енисей
 3 : 0
20.04 11:30
Тюмень – Нефтехимик
 0 : 3
20.04 16:00
Акрон – Кубань
 - : -
20.04 16:00
Ленинградец – Сокол
 - : -
20.04 17:00
Алания – Волгарь
 - : -
20.04 17:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
20.04 17:00
КАМАЗ – Черноморец
 - : -
20.04 18:00
Торпедо – Арсенал
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