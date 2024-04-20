«Нефтехимик» на выезде обыграл «Тюмень»

«Нефтехимик» в матче 28-го тура первой лиги обыграл на выезде «Тюмень» со счетом 3:0.

Дубль оформил Султан Джамилов, еще один гол на счету Максима Петрова. На 78-й минуте при счете 0:2 красную карточку получил полузащитник хозяев Руслан Байтуков.

После этого матча «Нефтехимик» с 40 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице, «Тюмень» с 40 очками опустилась на седьмую строчку.