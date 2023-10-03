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Сегодня, 13:50

«Торпедо» объявило об уходе главного тренера Клотета

Виктория Кравченко
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Жозеп Клотет.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Торпедо» объявило об уходе Жозепа Клотета с поста главного тренера.

По итогам переговоров совет директоров клуба принял решение прекратить сотрудничество с испанским специалистом и его ассистентом Берто Лладо.

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«Мы благодарим Жозепа и Берто за целеустремленность, трудолюбие, самоотдачу на протяжении всей работы в клубе и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Артем Горлов, который работает в тренерском штабе автозаводцев с июля 2023 года.

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 9-е место в Мелбет-Первой лиге с 17 очками в 12 матчах.

ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
7
21
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«Акрон» — «Химки»: видеообзор матча 12-го тура ФНЛ

Горлова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 12 7 3 2 14-5 24
2
 Алания 12 7 3 2 14-9 24
3
 Химки 12 6 2 4 15-12 20
4
 Шинник 12 6 1 5 16-15 19
5
 Тюмень 12 5 4 3 18-13 19
6
 Акрон 12 5 3 4 15-9 18
7
 СКА-Хаб. 12 5 3 4 15-12 18
8
 Сокол 12 5 3 4 12-16 18
9
 Торпедо 12 5 2 5 12-13 17
10
 Родина 12 4 5 3 19-15 17
11
 КАМАЗ 12 4 4 4 8-9 16
12
 Арсенал 12 3 6 3 10-12 15
13
 Енисей 12 4 2 6 16-16 14
14
 Ленинградец 12 3 5 4 10-14 14
15
 Черноморец 12 2 8 2 13-13 14
16
 Нефтехимик 12 3 3 6 8-14 12
17
 Кубань 12 1 3 8 6-15 6
18
 Волгарь 12 0 6 6 9-18 6
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34 тур
7.10 00:00
Шинник – Енисей
 - : -
8.10 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
8.10 00:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
8.10 00:00
Волгарь – КАМАЗ
 - : -
8.10 00:00
Арсенал – Сокол
 - : -
8.10 00:00
Кубань – Родина
 - : -
8.10 18:00
Ленинградец – Черноморец
 - : -
9.10 16:30
Тюмень – Торпедо
 - : -
9.10 19:00
Химки – Алания
 - : -
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Игорь Андреев

Игорь Андреев

Шинник

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

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Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

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Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

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И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

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Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

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 9 1 0
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