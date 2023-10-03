«Торпедо» объявило об уходе главного тренера Клотета

«Торпедо» объявило об уходе Жозепа Клотета с поста главного тренера.

По итогам переговоров совет директоров клуба принял решение прекратить сотрудничество с испанским специалистом и его ассистентом Берто Лладо.

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«Мы благодарим Жозепа и Берто за целеустремленность, трудолюбие, самоотдачу на протяжении всей работы в клубе и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Артем Горлов, который работает в тренерском штабе автозаводцев с июля 2023 года.

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 9-е место в Мелбет-Первой лиге с 17 очками в 12 матчах.