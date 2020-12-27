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«Акрон» арендовал полузащитника «Оренбурга»

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Полузащитник «Оренбурга» Давид Бидловский перешел в «Акрон». В стан красно-черных 21-летний футболист перешел на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает сайт «Акрона».

В составе «Оренбурга» Бидловский сыграл во всех турнирах: в ПФЛ, молодежном первенстве, Кубке России, ФНЛ и даже РПЛ. В 40 матчах хавбек записал на свой счет четыре мяча.

Дополнительная информация:

https://fcakron.ru/blog/2020/12/27/akron-arendoval-futbolista-orenburga/

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