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Сегодня, 12:28

Агент Николича опроверг информацию о приходе специалиста в «Рубин»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Деян Йоксимович, агент сербского тренера Марко Николича опроверг информацию о том, что его клиент может возглавить казанский «Рубин».

«Рубин» общался с Николичем по поводу возможного назначения на пост главного тренера? Первый раз слышу об этом. Журналистам просто скучно. Зима начинается, меньше гуляют, вот и выдумывают подобные вещи», — приводит Sport24 слова Йоксимовича.

15 ноября пост главного тренера «Рубина» покинул Леонид Слуцкий, который работал с командой с декабря 2019 года. Сейчас казанцы занимают третье место в турнирной таблице первой лиги с 34 очками в 19 матчах.

Марко Николич работал в России с «Локомотивом» в период с июня 2020 года по октябрь 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-27-agent-nikolicha-vysmeyal-novost-o-peregovorakh-trenera-s-rubinom

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Спартак

П1

28%

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ТБ 2.5

27%

1.63

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22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
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Германия

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26%

2.34

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23%

1.73

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Аргентина 2
Мексика 0
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1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Марко Николич
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 19 10 5 4 35-22 35
3
 Рубин 19 9 7 3 33-22 34
4
 Енисей 19 9 7 3 28-19 34
5
 СКА-Хаб. 19 9 5 5 37-22 32
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 19 8 6 5 25-19 30
8
 Волгарь 19 8 5 6 21-18 29
9
 Шинник 19 8 3 8 21-21 27
10
 Нефтехимик 19 7 6 6 18-14 27
11
 Динамо Мх 19 6 7 6 15-16 25
12
 Родина 19 5 6 8 18-24 21
13
 Акрон 19 4 9 6 18-24 21
14
 Уфа 19 4 6 9 15-26 18
15
 Велес 19 5 2 12 14-31 17
16
 Кубань 19 4 4 11 17-22 16
17
 Волга 19 3 6 10 15-28 15
18
 Краснодар-2 19 3 3 13 13-35 12
Результаты / календарь
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34 тур
25.11 19:00
Арсенал – Балтика
 0 : 5
27.11 13:00
Краснодар-2 – КАМАЗ
 - : -
27.11 14:00
Велес – Енисей
 - : -
27.11 14:00
Волгарь – Родина
 - : -
27.11 15:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
27.11 15:00
Рубин – Нефтехимик
 - : -
27.11 16:00
Кубань – Волга
 - : -
27.11 16:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
27.11 17:00
Алания – Уфа
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Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 17 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 17 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 16 1 5
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