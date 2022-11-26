Вилков: «Если Слуцкий великолепно отработал в «Рубине», то я лучший судья в мире»
Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».
«Своевременная отставка. Во время зимней паузы новый тренер спокойно может перезагрузить команду, что-то переформатировать. Весной мы увидим уже другой «Рубин», он будет серьезно нацелен на возвращение в РПЛ.
Слуцкий сказал, что он великолепно отработал в казанском клубе. Так говорить — перебор. Звучит издевательски по отношению к болельщикам «Рубина». Команда вылетела из РПЛ, а он говорит, что отработал великолепно. Может, он сошел с ума. Если Слуцкий великолепно отработал в «Рубине», то я лучший судья в мире", — приводит слова Вилкова Sport24.
15 ноября, «Рубин» сообщил о том, что Слуцкий принял решение покинуть клуб. Российский тренер ушел из команды по собственному желанию.
Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. По итогам прошлого сезона казанцы вылетели в первую лигу, заняв 15-е место в РПЛ. В текущем сезоне команда с 34 очками занимает 4-е место в таблице ФНЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|19
|10
|5
|4
|35-22
|35
|
3
|Рубин
|19
|9
|7
|3
|33-22
|34
|
4
|Енисей
|19
|9
|7
|3
|28-19
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|19
|9
|5
|5
|37-22
|32
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|19
|8
|6
|5
|25-19
|30
|
8
|Волгарь
|19
|8
|5
|6
|21-18
|29
|
9
|Шинник
|19
|8
|3
|8
|21-21
|27
|
10
|Нефтехимик
|19
|7
|6
|6
|18-14
|27
|
11
|Динамо Мх
|19
|6
|7
|6
|15-16
|25
|
12
|Родина
|19
|5
|6
|8
|18-24
|21
|
13
|Акрон
|19
|4
|9
|6
|18-24
|21
|
14
|Уфа
|19
|4
|6
|9
|15-26
|18
|
15
|Велес
|19
|5
|2
|12
|14-31
|17
|
16
|Кубань
|19
|4
|4
|11
|17-22
|16
|
17
|Волга
|19
|3
|6
|10
|15-28
|15
|
18
|Краснодар-2
|19
|3
|3
|13
|13-35
|12
|25.11
|19:00
|
Арсенал – Балтика
|0 : 5
|27.11
|13:00
|
Краснодар-2 – КАМАЗ
|- : -
|27.11
|14:00
|
Велес – Енисей
|- : -
|27.11
|14:00
|
Волгарь – Родина
|- : -
|27.11
|15:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|- : -
|27.11
|15:00
|
Рубин – Нефтехимик
|- : -
|27.11
|16:00
|
Кубань – Волга
|- : -
|27.11
|16:00
|
Шинник – Динамо Мх
|- : -
|27.11
|17:00
|
Алания – Уфа
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|17
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|17
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|16
|1
|5