Вилков: «Если Слуцкий великолепно отработал в «Рубине», то я лучший судья в мире»

Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

«Своевременная отставка. Во время зимней паузы новый тренер спокойно может перезагрузить команду, что-то переформатировать. Весной мы увидим уже другой «Рубин», он будет серьезно нацелен на возвращение в РПЛ.

Слуцкий сказал, что он великолепно отработал в казанском клубе. Так говорить — перебор. Звучит издевательски по отношению к болельщикам «Рубина». Команда вылетела из РПЛ, а он говорит, что отработал великолепно. Может, он сошел с ума. Если Слуцкий великолепно отработал в «Рубине», то я лучший судья в мире", — приводит слова Вилкова Sport24.

15 ноября, «Рубин» сообщил о том, что Слуцкий принял решение покинуть клуб. Российский тренер ушел из команды по собственному желанию.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. По итогам прошлого сезона казанцы вылетели в первую лигу, заняв 15-е место в РПЛ. В текущем сезоне команда с 34 очками занимает 4-е место в таблице ФНЛ.