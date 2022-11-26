Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 21:35

Вилков: «Если Слуцкий великолепно отработал в «Рубине», то я лучший судья в мире»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

«Своевременная отставка. Во время зимней паузы новый тренер спокойно может перезагрузить команду, что-то переформатировать. Весной мы увидим уже другой «Рубин», он будет серьезно нацелен на возвращение в РПЛ.

Слуцкий сказал, что он великолепно отработал в казанском клубе. Так говорить — перебор. Звучит издевательски по отношению к болельщикам «Рубина». Команда вылетела из РПЛ, а он говорит, что отработал великолепно. Может, он сошел с ума. Если Слуцкий великолепно отработал в «Рубине», то я лучший судья в мире", — приводит слова Вилкова Sport24.

15 ноября, «Рубин» сообщил о том, что Слуцкий принял решение покинуть клуб. Российский тренер ушел из команды по собственному желанию.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. По итогам прошлого сезона казанцы вылетели в первую лигу, заняв 15-е место в РПЛ. В текущем сезоне команда с 34 очками занимает 4-е место в таблице ФНЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-26-vilkov-slutskiy-skazal-chto-velikolepno-otrabotal-v-rubine-mozhet-on-soshel-s-uma

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 0
Мексика 0
1-й тайм

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Михаил Вилков
1
2
Читайте также
Медведева смачно отметила день рождения. Роскошные наряды, звезды и танцы!
Сборная Франции обыграла Данию и первой вышла в плей-офф ЧМ-2022
В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Балтика» с крупным счетом обыграла тульский «Арсенал»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 19 10 5 4 35-22 35
3
 Рубин 19 9 7 3 33-22 34
4
 Енисей 19 9 7 3 28-19 34
5
 СКА-Хаб. 19 9 5 5 37-22 32
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 19 8 6 5 25-19 30
8
 Волгарь 19 8 5 6 21-18 29
9
 Шинник 19 8 3 8 21-21 27
10
 Нефтехимик 19 7 6 6 18-14 27
11
 Динамо Мх 19 6 7 6 15-16 25
12
 Родина 19 5 6 8 18-24 21
13
 Акрон 19 4 9 6 18-24 21
14
 Уфа 19 4 6 9 15-26 18
15
 Велес 19 5 2 12 14-31 17
16
 Кубань 19 4 4 11 17-22 16
17
 Волга 19 3 6 10 15-28 15
18
 Краснодар-2 19 3 3 13 13-35 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.11 19:00
Арсенал – Балтика
 0 : 5
27.11 13:00
Краснодар-2 – КАМАЗ
 - : -
27.11 14:00
Велес – Енисей
 - : -
27.11 14:00
Волгарь – Родина
 - : -
27.11 15:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
27.11 15:00
Рубин – Нефтехимик
 - : -
27.11 16:00
Кубань – Волга
 - : -
27.11 16:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
27.11 17:00
Алания – Уфа
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 17 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 17 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости