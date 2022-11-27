«Краснодар-2» сыграл вничью с КАМАЗом и прервал серию из шести поражений подряд

«Краснодар-2» на своем поле сыграл вничью с «КАМАЗом» в матче 20-го тура первой лиги -2:2.

В составе хозяев голы забили Руслан Апеков и Рустам Халназаров.

За гостей забитыми мячами отметились Никита Кирсанов и Александр Гаглоев.

После 20 туров «Краснодар-2» занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 13 очков. «КАМАЗ» располагается на 7-й строчке с 31 баллом.