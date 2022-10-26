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Сегодня, 12:54

Агент Маркова сообщил, что на зимние сборы футболист поедет с новой командой

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Андрей Талаев, агент нападающего Евгения Маркова, поделился мнением о будущем футболиста.

«У меня есть уверенность в том, что уже зимой Марков будет в новом клубе, он отправится на сборы с этой командой. Перед сборами Евгений подпишет контракт. Это будет клуб РПЛ. «Зенит» или ЦСКА? Скоро все узнаете», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Последним клубом Маркова был «Арсенал» из Тулы, который не включил его в заявку на сезон.

В прошедшем чемпионате Евгений Марков провел 28 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-na-zimnie-sbory-markov-otpravitsya-uzhe-s-novy-m-klubom/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Евгений Марков
Футбол
Первая лига
РПЛ
1
1
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В «Уфе» ответили на вопрос о новом главном тренере команды

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 15 10 4 1 30-12 34
2
 Балтика 15 7 7 1 25-16 28
3
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
4
 КАМАЗ 15 7 5 3 20-12 26
5
 Енисей 15 7 5 3 23-17 26
6
 Арсенал 15 7 4 4 23-17 25
7
 Волгарь 15 6 5 4 15-12 23
8
 Нефтехимик 15 6 4 5 15-11 22
9
 Шинник 15 6 3 6 17-16 21
10
 Динамо Мх 15 5 6 4 13-13 21
11
 СКА-Хаб. 15 5 5 5 24-18 20
12
 Кубань 15 4 4 7 15-16 16
13
 Уфа 15 4 4 7 11-20 16
14
 Акрон 15 3 7 5 12-20 16
15
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
16
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
17
 Родина 15 2 5 8 11-21 11
18
 Волга 15 1 5 9 10-24 8
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.10 00:00
Алания – Акрон
 - : -
30.10 00:00
Велес – Краснодар-2
 - : -
30.10 00:00
КАМАЗ – Уфа
 - : -
30.10 00:00
Нефтехимик – Енисей
 - : -
30.10 00:00
Кубань – Родина
 - : -
30.10 00:00
Рубин – Балтика
 - : -
30.10 00:00
Шинник – Арсенал
 - : -
30.10 00:00
Волга – Динамо Мх
 - : -
30.10 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
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Евгений Луценко

Евгений Луценко

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 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

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Илья Стефанович

Илья Стефанович

Волгарь

 6
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Артур Галоян

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КАМАЗ

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Сергей Ткачев

Арсенал Т

 4
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Волгарь

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Уфа

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