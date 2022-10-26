Агент Маркова сообщил, что на зимние сборы футболист поедет с новой командой

Андрей Талаев, агент нападающего Евгения Маркова, поделился мнением о будущем футболиста.

«У меня есть уверенность в том, что уже зимой Марков будет в новом клубе, он отправится на сборы с этой командой. Перед сборами Евгений подпишет контракт. Это будет клуб РПЛ. «Зенит» или ЦСКА? Скоро все узнаете», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Последним клубом Маркова был «Арсенал» из Тулы, который не включил его в заявку на сезон.

В прошедшем чемпионате Евгений Марков провел 28 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.