Агент Маркова сообщил, что на зимние сборы футболист поедет с новой командой
Андрей Талаев, агент нападающего Евгения Маркова, поделился мнением о будущем футболиста.
«У меня есть уверенность в том, что уже зимой Марков будет в новом клубе, он отправится на сборы с этой командой. Перед сборами Евгений подпишет контракт. Это будет клуб РПЛ. «Зенит» или ЦСКА? Скоро все узнаете», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».
Последним клубом Маркова был «Арсенал» из Тулы, который не включил его в заявку на сезон.
В прошедшем чемпионате Евгений Марков провел 28 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|10
|4
|1
|30-12
|34
|
2
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|25-16
|28
|
3
|Рубин
|15
|7
|5
|3
|27-18
|26
|
4
|КАМАЗ
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|
5
|Енисей
|15
|7
|5
|3
|23-17
|26
|
6
|Арсенал
|15
|7
|4
|4
|23-17
|25
|
7
|Волгарь
|15
|6
|5
|4
|15-12
|23
|
8
|Нефтехимик
|15
|6
|4
|5
|15-11
|22
|
9
|Шинник
|15
|6
|3
|6
|17-16
|21
|
10
|Динамо Мх
|15
|5
|6
|4
|13-13
|21
|
11
|СКА-Хаб.
|15
|5
|5
|5
|24-18
|20
|
12
|Кубань
|15
|4
|4
|7
|15-16
|16
|
13
|Уфа
|15
|4
|4
|7
|11-20
|16
|
14
|Акрон
|15
|3
|7
|5
|12-20
|16
|
15
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
16
|Краснодар-2
|15
|3
|3
|9
|11-25
|12
|
17
|Родина
|15
|2
|5
|8
|11-21
|11
|
18
|Волга
|15
|1
|5
|9
|10-24
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.10
|00:00
|
Алания – Акрон
|- : -
|30.10
|00:00
|
Велес – Краснодар-2
|- : -
|30.10
|00:00
|
КАМАЗ – Уфа
|- : -
|30.10
|00:00
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|30.10
|00:00
|
Кубань – Родина
|- : -
|30.10
|00:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|30.10
|00:00
|
Шинник – Арсенал
|- : -
|30.10
|00:00
|
Волга – Динамо Мх
|- : -
|30.10
|00:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Илья Стефанович
Волгарь
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|12
|1
|4
|
|
Кэтэлин Карп
Уфа
|14
|1
|4
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