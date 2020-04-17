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30 апреля ФНЛ обсудит возможность возобновления сезона-2019/20

09:24
Игорь Ефремов. Фото Антон Сергиенко
Игорь Ефремов. Фото Антон Сергиенко
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Президент ФНЛ Игорь Ефремов подвел итоги планового совещания с руководителями клубов лиги, которое прошло в формате видеоконференции.

— Было принято общее решение вернуться к обсуждению возможных дат проведения оставшихся матчей Олимп-Первенства ФНЛ 2019/20 30 апреля, потому что к тому времени у нас, надеюсь, будет больше информации как об эпидемиологической ситуации в каждом из регионов, представленных клубами ФНЛ, так и о сроках снятия ограничений на работу различных организаций, проведение мероприятий и тому подобного, — приводит официальный сайт ФНЛ слова Ефремова. — Считаю, что по итогам следующего общения мы должны будем выработать четко сформулированные предложения, с которыми можно обратиться к РФС. Хочу также отметить: озвученная ранее позиция, что первенство 2019-2020 должно быть доиграно, остается неизменной. Стоит признать, что по сравнению с нашей первой такой конференцией оптимизма поубавилось. Но это связано, в первую очередь, с тем, что пока мы все находимся в состоянии неопределенности относительно сроков завершения паузы. Не сомневаюсь, что, когда появится конкретика, мы достаточно быстро сможем сформировать приемлемый календарь как для завершения текущего сезона, так и для предстоящего.

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