Капитан «Динамо» Антон Шунин рассказал, насколько тяжело ему пришлось в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России со «Спартаком» (2:0).

— Антон, вы обыграли принципиального соперника и вышли в четвертьфинал Кубка России. Поделитесь эмоциями от сегодняшнего матча.

— Конечно, эмоции только положительные. Очень важный матч. Было много разговоров о том, состоится он или нет. Мы старались отбрасывать эти мысли и готовились к игре. Мне не показалось, что было очень холодно. Понятно, что не лето, но играть было нормально, — цитирует вратаря сайт «Динамо».

— Вы сделали три сейва в течение пары минут в начале второго тайма. Это был ключевой момент в игре?

— Наше преимущество было минимальным, и если бы я не выручил, то счёт бы стал 1:1, и начались бы качели. Неизвестно, как сложился бы матч. Мне в любой ситуации приятно помочь команде. Надо отметить, что ребята — большие молодцы. Отлично сыграли — у наших ворот было не слишком много моментов. А мы свои смогли реализовать. Что может быть лучше?!