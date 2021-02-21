Шунин — о победе над «Спартаком»: «Что может быть лучше?»
Капитан «Динамо» Антон Шунин рассказал, насколько тяжело ему пришлось в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России со «Спартаком» (2:0).
— Антон, вы обыграли принципиального соперника и вышли в четвертьфинал Кубка России. Поделитесь эмоциями от сегодняшнего матча.
— Конечно, эмоции только положительные. Очень важный матч. Было много разговоров о том, состоится он или нет. Мы старались отбрасывать эти мысли и готовились к игре. Мне не показалось, что было очень холодно. Понятно, что не лето, но играть было нормально, — цитирует вратаря сайт «Динамо».
— Вы сделали три сейва в течение пары минут в начале второго тайма. Это был ключевой момент в игре?
— Наше преимущество было минимальным, и если бы я не выручил, то счёт бы стал 1:1, и начались бы качели. Неизвестно, как сложился бы матч. Мне в любой ситуации приятно помочь команде. Надо отметить, что ребята — большие молодцы. Отлично сыграли — у наших ворот было не слишком много моментов. А мы свои смогли реализовать. Что может быть лучше?!
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