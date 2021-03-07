«Это какое-то творчество». Федун о пенальти в матче с «Динамо»

Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» прокомментировал эпизод из встречи 1/8 Кубка России с «Динамо» (0:2).

«В матче с «Динамо» нам поставили пенальти, который потребовал фотошоп. Я этого не понимаю. Это какое-то творчество», — сказал Федун.

Напомним, во время встречи 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак» (2:0), которая прошла 20 февраля, арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота красно-белых за игру рукой Мозеса в штрафной площади.

Экспертно судейская комиссия после игры постановила, что судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака» на 12-й минуте матча.

После этого пользователи интернета обратили внимание, что скриншот на сайте РФС, с помощью которого Экспертно-судейская комиссия объяснила правильную трактовку в пользу решения арбитра, выглядит несколько странно.

На фото видно, что мяч был сдвинут с помощью фотошопа. На снимке видны остатки мяча в изначальном положении.

РФС позже объяснил, как появилась картинка к решению ЭСК по Мозесу.

(Артем Калинин)