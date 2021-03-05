РФС опубликовал видеозаписи, которые изучали эксперты для оценки решения арбитра Кирилла Левникова назначить 11-метровый удар на 12-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак» (2:0). Это 3-минутный отрывок телетрансляции и запись из VAR-центра. Экспертно-судейская комиссия РФС вместе с тем дала объяснение по поводу игры рукой полузащитником «Спартака» Виктора Мозеса.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях футболиста ФК «Спартак» №8 Виктора Мозеса отчетливо прослеживается движение рукой в направлении полета мяча, которое привело к контакту с ним. Данное движение делает тело игрока неестественно больше, поскольку в момент касания рука вытянута вбок. Мяч попадает в руку игрока «Спартака» №8 Виктора Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо. Комиссия дополнительно отмечает, что если бы футболист не отклонил свою руку в сторону и мяч попал в то же самое место, точка контакта руки и мяча заведомо находилась бы в запрещенной зоне, схематично указанной ИФАБ на иллюстрации к тексту Правил игры», —написано в протоколе решения ЭСК.

«Комиссия при рассмотрении эпизодов изучает только исходные (неотредактированные) записи телетрансляции, а также иные ракурсы, доступные видеопомощнику судьи в VAR-центре. Именно на основании данных видео члены комиссии единогласно посчитали верным решение судьи назначить 11-метровый удар», — отмечается в сообщении на сайте РФС.

Вердикт по моменту эксперты РФС вынесли на заседании 27 февраля. После этого пользователи интернета обратили внимание, что скриншот на сайте РФС в объяснении Экспертно-судейской комиссии о правильной трактовке в пользу решения арбитра, выглядит несколько странно и явно подвергся коррекции. 2 марта в союзе отреагировали на ситуацию: монтажер РФС вклеил на видео кадр фотографа «СЭ» Александра Федорова.

«Еще раз отметим, что видеозаписи с итогами ЭСК для youtube-канала РФС готовятся уже после заседания комиссии. В ролике о решении по матчу «Динамо» — «Спартак» для более наглядного показа запрещенной зоны, которая находится ниже подмышки, был использован снимок издания Спорт-Экспресс, поскольку на нем отчетливо видно место контакта мяча и руки, что дает возможность графически показать границу разрешенной и запрещенной зон», — говорится в заявлении.