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БЕТСИТИ Кубок России, 21 февраля: расписание и результаты матчей

09:00
ЦСКА сыграет со СКА в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА сыграет со СКА в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 21 февраля, в рамках 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России состоится три матча.

ЦСКА — СКА (Хабаровск)
Начало — 14.30, мск. (Матч ТВ)
Смотреть онлайн-трансляцию матча на сайте «СЭ»

ЦСКА — СКА-Хабаровск

«Краснодар» — «Сочи»
Начало — 17.00, мск. (Матч ТВ)
Смотреть онлайн-трансляцию матча на сайте «СЭ»

Краснодар — Сочи

«Локомотив» — «Тамбов»
Начало — 17.00, мск. (Матч Премьер)

Локомотив — Тамбов

«Ростов» — «Ахмат»
Начало — 19.30, мск. (Матч ТВ)

Ростов — Ахмат

23 февраля состоится жеребьевка 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Матчи запланированы на 2-3 марта. Напомним, что в следующий этап уже вышли тульский «Арсенал», который в гостях обыграл «Зенит» (2:1) и «Динамо», которое было сильнее «Спартака» (2:0).

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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