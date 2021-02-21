ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: стартовые составы. Рондон и Бохинен остались в запасе
ЦСКА сыграет против «СКА-Хабаровск» в матче 1/8 финала Кубка России. Стали известны стартовые составы команд.
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Щенников, Зайнутдинов, Ахметов, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Шкурин.
Запасные: Боков, Карпов, Васин, Тикнизян, Обляков, Кучаев, Бохинен, Марадишвили, Эджуке, Рондон, Чалов.
«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Эмерсон, Суслов, Большаков, Колесниченко, Безлихотнов, Квеквескири, Мартусевич, Барков, Брагин, Базелюк.
Запасные: Городовой, Малеев, Георгиевский, Никифоров, Иванков, Першин, Илик, Батютин, Назаров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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