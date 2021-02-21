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ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: стартовые составы. Рондон и Бохинен остались в запасе

13:36
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ЦСКА сыграет против «СКА-Хабаровск» в матче 1/8 финала Кубка России. Стали известны стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Щенников, Зайнутдинов, Ахметов, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Шкурин.

Запасные: Боков, Карпов, Васин, Тикнизян, Обляков, Кучаев, Бохинен, Марадишвили, Эджуке, Рондон, Чалов.

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Эмерсон, Суслов, Большаков, Колесниченко, Безлихотнов, Квеквескири, Мартусевич, Барков, Брагин, Базелюк.

Запасные: Городовой, Малеев, Георгиевский, Никифоров, Иванков, Першин, Илик, Батютин, Назаров.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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