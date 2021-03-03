Определились все участники 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России
13:55
В среду, 3 марта, определился последний участник 1/4 финала Кубка России — «Уфа» обыграла «Урал» (3:0) в перенесенной встрече 1/8 финала турнира.
Помимо «Уфы», в 1/4 финала вышли «Арсенал», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Сочи», «Ахмат» и «Крылья Советов».
Жеребьевка 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России состоится сегодня, 3 марта. Начало — в 17.50 (мск).
Матчи четвертьфинала пройдут 7 и 8 апреля.
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры
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