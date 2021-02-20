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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Радимов заявил, что пенальти в ворота «Зенита» нельзя было назначать

19:40
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оспорил назначение пенальти за игру рукой защитником клуба из Санкт-Петербурга Деяном Ловреном в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).

На 35-й минуте матча мяч от головы Ловрена попал ему в руку, за что арбитр Станислав Васильев назначил пенальти в ворота хозяев.

«Можете меня расстрелять, но пенальти за касание мяча руки Ловрена ставить нельзя!» — написал Радимов в Twitter 20 февраля.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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