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БЕТСИТИ Кубок России, 20 февраля: расписание и результаты матчей

10:30
Эсекиэль Понсе и Никола Моро. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эсекиэль Понсе и Никола Моро. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 20 февраля, в рамках 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России состоится два матча.

«Зенит» — «Арсенал» (Тула)
Начало — 17.00 мск. (Матч Премьер)
Онлайн-трансляция матча на сайте «СЭ»

Зенит — Арсенал Т

«Динамо» — «Спартак»
Начало — 19.3 мск. (Матч Премьер)
Онлайн-трансляция матча на сайте «СЭ»

Динамо — Спартак

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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