Семак объяснил вылет из Кубка от «Арсенала»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2)

— К сожалению, не получилось выиграть. Много ошибались в обороне. Не смогли реализовать моменты, а выигрывает та команда, которая меньше ошибается и больше забивает.

— Почему «стандарты» исполнял Ракицкий? Какие были другие варианты? Довольны ли вы его подачами?

— Он может подавать лучше. Одна подача привела к забитому мячу. Вариантов было немного: теоретически мог подавать Кузяев и Сутормин. Наши основные нападающие отсутствовали.

— В чем был план на игру?

— До забитого мяча хорошо двигались. После забитого мяча стали позволять сопернику принимать мячи в простых ситуациях. Наша игра была далека от оптимальной. Не так много моментов позволили, но ошибки были достаточно грубыми.

— Почему только на 70-й минуте были проведены замены?

— Ерохин вышел на позицию Мостового. Крапухин стал вторым форвардом. Ерохин всего несколько тренировок провел. Крапухин был единственным вариантом освежить, добавить в движении. Для него это первая игра в таком режиме. Старался, но многое не получалось. И не только у него.

(Гоша Чернов)