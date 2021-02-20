Семак объяснил вылет из Кубка от «Арсенала»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2)
— К сожалению, не получилось выиграть. Много ошибались в обороне. Не смогли реализовать моменты, а выигрывает та команда, которая меньше ошибается и больше забивает.
— Почему «стандарты» исполнял Ракицкий? Какие были другие варианты? Довольны ли вы его подачами?
— Он может подавать лучше. Одна подача привела к забитому мячу. Вариантов было немного: теоретически мог подавать Кузяев и Сутормин. Наши основные нападающие отсутствовали.
— В чем был план на игру?
— До забитого мяча хорошо двигались. После забитого мяча стали позволять сопернику принимать мячи в простых ситуациях. Наша игра была далека от оптимальной. Не так много моментов позволили, но ошибки были достаточно грубыми.
— Почему только на 70-й минуте были проведены замены?
— Ерохин вышел на позицию Мостового. Крапухин стал вторым форвардом. Ерохин всего несколько тренировок провел. Крапухин был единственным вариантом освежить, добавить в движении. Для него это первая игра в таком режиме. Старался, но многое не получалось. И не только у него.
(Гоша Чернов)
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