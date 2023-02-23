Федотов рассказал, насколько в ЦСКА рассчитывают на Заболотного

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал журналистам, насколько в тренерском штабе рассчитывают на нападающего армейцев Антона Заболотного.

— Насколько сильно вы рассчитываете на Заболотного, учитывая, что не удалось договориться с новыми форвардами?

— Сейчас про расстройство не будем говорить. Не удалось договориться, не получилось (с новыми нападающими — примечание «СЭ»). Конкуренция нужна. Все правильно подмечено. Есть молодежной состав, значит, там будем искать резервы. Отработали в ноль. Заболотный забивал и на сборах. Рассчитываем таким образом, что Антон и дальше продолжит забивать нужные и важные голы.

В текущем сезоне Заболотный сыграл за армейцев 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу