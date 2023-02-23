Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:27

Гладилин — об 11 россиянах в составе «Спартака»: «Абаскаля стоит похвалить за такое решение»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на победу красно-белых над «Локомотивом» в четвертьфинале FONBET Кубка России (1:0).

«Игра была классической кубковой. В первом тайме было преимущество «Спартака» по контролю мяча, но обе команды были нацелены на победу. Во втором тайме игра выровнялась, замены и погодные условия сыграли свою роль — зрелищности на поле стало меньше, но накал борьбы остался», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Также он предположил, возможно ли повторение в РПЛ ситуации, когда в стартовом составе «Спартака» на поле выходят одни россияне.

«Это, скорее, единичный случай, но это хороший пример, ведь если есть талантливые способные ребята, то тренер должен им доверять. Абаскаля стоит похвалить и поставить ему огромный плюс за такое решение, ведь в обойме были легионеры, а он не побоялся выпустить только россиян. Это очень здорово, что тренерский штаб делает ставку на своих футболистов, а первый тайм показал, что это было не зря — ребята очень хорошо играли», — добавил специалист.

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-abaskalya-stoit-pohvalit-za-to-chto-on-ne-poboyalsya-vy-pustit-na-pole-odnih-rossiyan/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Зарема высказалась о роли футбольных агентов в России: «Гораздо профессиональнее менеджеров»
Форвард «Ростова» Комличенко — о матче с «Уралом»: «Много борьбы, мало футбола»
Глебов оценил игру «Ростова» в кубковом матче с «Уралом»
Сафонов: «0:3 — это уже разгром. Но как по мне, это оставляет шансы»
Медина о победе над «Краснодаром»: «Могли забить больше голов»
Мостовой: «Дзюба был «двигателем» в команде — нагнетал, скидывал, принимал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов: «Акинфееву реально дойти до 400 сухих матчей. Всего два сезончика»

Федотов рассказал, насколько в ЦСКА рассчитывают на Заболотного
Новости
RSS RSS
Все новости