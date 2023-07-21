Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:40

Агкацев — о финальном матче против ЦСКА Акинфеева: «От этого шли мурашки»

Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» поделился мнением о голкипере ЦСКА Игоре Акинфеева.

— В финале ты играл против Акинфеева. Как эмоции?

— Акинфеев — легенда! Когда я был ребенком, он уже был в ЦСКА и сборной России. Поэтому, конечно, мне было приятно, что я дошел до такого уровня — играю в финале, против меня Игорь Акинфеев... От этого шли мурашки. Но старался об этом не думать.

— У Игоря очень хорошая статистика побед в сериях пенальти. Что-то можешь у него подметить?

— Во-первых, у него есть стабильность. Он четко держит уровень 20 лет. Во-вторых, он спокойный — ни разу не видел, чтобы какая-то ситуация вывела его из себя. Ну и потом, когда я остыл после финала, анализировал — у Игоря все же колоссальный опыт в сериях, это сказывается. Потому что я, к примеру, когда пенальти затянулись, начал нервничать — надо отбить, срочно отбить. Начал думать об этом. Надо было быть спокойнее.

Станислав Агкацев в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo; (1:6). «После 1:6 от «Спартака» отправили со второй командой в Хабаровск». Интервью нового героя «Краснодара» Агкацева

Игорь Акинфеев
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Станислав Агкацев
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Роман Костомаров рассказал о непростой адаптации к жизни с протезами
Клуб КХЛ «Трактор» уволил директора по спортивному развитию Шинина
В России изменят систему оплаты ЖКУ
В Кремле отреагировали на заявление МО Украины о судах в Черном море
Клип SHAMAN на песню «Мой бой» набрал 1 млн просмотров на YouTube за сутки
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агкацев — о серии пенальти в Суперфинале: «Мне до сих пор снится удар Гайича»
Новости
RSS RSS
Все новости