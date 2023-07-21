«После 1:6 от «Спартака» отправили со второй командой в Хабаровск». Интервью нового героя «Краснодара» Агкацева

О дебюте в Лиге Европы, конкуренции с Сафоновым и слезах Касильяса.

Станислав Агкацев засверкал совсем недавно — 21-летний вратарь «Краснодара» во второй части сезона-2022/23 вытеснил из старта основного вратаря сборной России Матвея Сафонова. Агкацев геройствовал за «Краснодар» в Загребе в дебютном матче, стоически терпел разгром от «Спартака» при позднем Мусаеве, тащил пенальти от Артема Дзюбы и блистал в суперфинале Кубка России с ЦСКА.

Перед интервью я проконсультировался с тренером сборной России и «Ростова» Виталием Кафановым. Виталий Витальевич похвалил Агкацева: «Написать о Станиславе — самое время! Я общался с ним несколько раз, когда смотрел Сафонова для сборной, видел Стаса тоже. Абсолютно современный вратарь. Понравились его простота и надежность, а самое главное — психологическая устойчивость. Конечно, каждый вратарь волнуется перед важными матчами, но вопрос в том, как он может совладать с этим волнением. У Агкацева хорошая ментальность — он способен быстро успокоиться. Да, разумеется, он пока еще не проявил себя на длинной дистанции, и на ней наверняка будут ошибки. Главное, чтобы он эти ошибки не повторял».

Что же, самое время познакомиться со Станиславом Агкацевым поближе.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

У «Краснодара» лучшая вратарская школа в стране? Смело могу сказать — да

— Как ты пришел в футбол?

— В Осетии очень сильно развит футбол, там каждый мальчишка ходит либо на него, либо на борьбу. Так что особого выбора у меня не было — играл во дворе, потом мама отвела в секцию. Помню этот день — пришел со школы, а дома мама уже собрала сумку, купила бутсы, и мы пошли на мою первую тренировку в спортивную школу «Юность».

Драматической истории в том, как я стал вратарем, нет. Ребенком у тебя особо нет выбора позиции — все бегают везде. Я поиграл в поле пару месяцев, потом поставили на ворота — мне понравилось, там и остался.

— А «Алания» какое-то отношение имеет к тому, что ты пошел в футбол?

— Конечно. Когда я был ребенком, «Алания» играла в премьер-лиге, был отличный состав. Мы всех знали, всей республикой болели за команду, ходили на игры. Во многом из-за того поколения футболистов многие дети пошли тренироваться, мечтали играть за «Аланию». До сих пор слежу и переживаю, это ведь команда из моего родного города. Со многими ребятами даже знаком.

— «Юность» — это не школа «Алании»?

— Нет, это две разные школы. У нас по детству всегда были жесточайшие зарубы. Очень, очень принципиальные игры были. В «Юность» родители отвели — там хорошая школа, отличные тренеры.

— Как ты оказался в Краснодаре?

— Это был 2015 год, я еще был в «Юности», мы играли на турнире в Новороссийске как раз против «Краснодара». Я тогда уже знал про академию, мечтал туда попасть. Настраивался на то, чтобы проявить себя. Получилось сыграть на ноль, хороший матч провел — после этого родителям позвонили и пригласили в Краснодар. Я был счастлив!

— Что было потом?

— Я прошел все этапы и окончил академию. Потом вышло так, что в обход молодежной команды начал играть в первой лиге. В «Краснодаре-2» не было второго вратаря, меня привлекли — и всего через месяц я дебютировал. Мне было 17 лет, вроде неплохо сыграл.

— В прошлом сезоне ты перестал привлекаться в «Краснодар-2», и команда вылетела из первой лиги. Почему так?

— Не знаю, я не вовлечен в процесс, но то, что «двойка» вылетела, — очень плохо, теперь в структуре нет команды первой лиги. Это был огромный опыт для парней из академии. Это точно станет минусом для клуба.

— Ты явно знаешь, о чем говоришь, — у тебя больше 50 матчей в этом турнире.

— Конечно, это отличная практика. В первой лиге достаточно высокий уровень, 18-летних парней это закаляет, они понимают уровень, которому должны соответствовать перед походом в РПЛ.

— Какие остались впечатления?

— Только самые приятные. Когда я попал туда в 17 лет, вообще думал, что это какой-то космос. Это был очень богатый опыт для меня, во многом из-за него мне дальше легче было настраиваться на игры — ведь я с раннего возраста уже играл на таком хорошем уровне.

— За последние годы из академии «Краснодара» вышли Сафонов, Адамов, Агкацев. Можно сказать, что у клуба лучшая вратарская школа в стране?

— Смело могу сказать — да. Отличные тренеры вратарей. Уверен, что в ближайшее время выпустится еще немало выдающихся голкиперов.

— Как выглядит подготовка вратаря «Краснодара»?

— В каждом возрасте свой тренер, есть общая философия, все ей следуют. Поэтому на выходе получается отлаженная вратарская линия.

— Кафанов назвал тебя современным голкипером. Сам себя каким считаешь?

— На самом деле мне с детства нравилась игра низом. Еще в академии нас заставляли играть двумя ногами, это огромный плюс. Наверное, во многом из-за этого Виталий Витальевич считает меня современным вратарем.

Фото ФК «Краснодар»

Фарке показывал так много нарезок игры «Норвича», что даже извинялся

— Ты дебютировал за «Краснодар» матчем в Лиге Европы. Давай вспомним, как это было.

— О том, что я полечу в Загреб на игру с «Динамо», узнал буквально за день до вылета. Я тогда особо не тренировался с основной командой. Так, иногда приезжал, почти никого не знал. Но за день до вылета в Хорватию Денис Адамов перешел в «Сочи», поэтому нужен был третий вратарь. Так что я просто собрал чемоданы, и все — думал, лечу просто страховать парней. А на предыгровой тренировке ко мне обратился Мурад Олегович Мусаев и сказал, что, возможно, я попаду в старт. Правда, добавил, что это неточно.

Я был шокирован этой новостью. Но скажу честно — волнения вообще не было. Наоборот, горел — вчера я еще об этом и мечтать не мог, а сегодня мне тренер основной команды говорит, что я буду играть в 1/16 Лиги Европы... У меня были мурашки, конечно, но я хорошо отработал на тренировке, а вечером спокойно уснул. Бессонной ночи не было.

Думаю, это из-за моего опыта в первой лиге. Я там достаточно рано начал играть, считаю себя стрессоустойчивым. Волнения были очень давно, с тех пор я закалился.

Утром ко мне зашел тренер вратарей Алексей Валерьевич Антонюк, начал объяснять тактику. Тогда я понял, что точно сыграю. На установке услышал свою фамилию — и в бой.

— А как в ситуации, когда ты не знаком с командой, играть вратарю?

— Когда выходишь на поле, тебе без разницы. Делаешь свою работу. Все в команде это понимают. Вообще меня многие перед тем матчем поддержали — Газинский, Смольников, Ионов, Мартынович, Камболов, Городов... Во многом из-за этого получился такой хороший дебют.

— Тебя в том матче признали лучшим игроком «Краснодара» на всех статистических порталах. Справедливо?

— Как уже сказал, волнения не было. В голове сидело, что это еврокубки... Но стадион был пустой, поэтому получилось сконцентрироваться и нормально выступить. Не было мыслей, что это важная игра, что нам нужно забивать два мяча. Считаю, хорошо тогда отыграл. Но особо не анализировал, времени не было — уже через пару дней была игра с «Уралом».

— Это твой другой дебют — в РПЛ.

— Про него мне не говорили, но я все понял по тренировкам. Официально узнал на установке. Ощущения были примерно как перед еврокубками — тоже было очень радостно. Жаль, что тогда не выиграли (сыграли 2:2), но, считаю, дебют удался.

— Почувствовал разницу между РПЛ и еврокубками?

— Возможно, игра так сложилась, но я не заметил особой разницы.

— Давай теперь вспомним о неприятном. 1:6 от «Спартака» — это как?

— Я ждал этого вопроса. Была тяжелая игра, все пошло не так. Я мог сыграть лучше, выручить в паре моментов. Но бывают такие игры, что поделать, без них никуда. Было очень тяжело после встречи — для меня это первый матч на таком высоком уровне, такая вывеска... А получилось вот так. А еще меня после этой игры отправили с «Краснодаром-2» в Хабаровск.

— Это такая форма наказания?

— У меня были такие мысли, ха-ха. Но потом объяснили — это для того, чтобы я побыстрее забыл разгром. Думаю, кто-то в руководстве, может быть даже Сергей Николаевич Галицкий, хотел, чтобы я переключился. И скажу так — это была очень хорошая идея. В Хабаровске я отстоял на ноль, это помогло мне пережить тот матч со «Спартаком». Реанимировали меня.

— Тогда было очень непростое время — «Краснодар» в кризисе, Мусаев хотел уйти. Как ты ощущал этот момент, как справлялся?

— В том сезоне я не находился в первой команде постоянно, но ощущал, что все напряжены. Может, из-за того, что было много травмированных, может, еще из-за чего-то... Но именно в это время мне довелось дебютировать — я старался все от меня зависящее делать на поле. Выкладывался на двести процентов, чтобы побыстрее все это закончилось. В уныние не впадал, скорее наоборот — пытался воспользоваться шансом, делал свою работу.

— Почти сразу после твоего дебюта ушел Мусаев и пришел Гончаренко. Какие впечатления остались после работы с Виктором Михайловичем?

— Когда пришел Гончаренко, я резко понадобился в «Краснодаре-2», команда боролась за выживание в первой лиге. Я уже говорил о том, как для команды важно там находиться, так что всю весну мы с Черниковым и Сперцяном помогали там. Были очень интересные игры — все решалось вообще в последнем матче против «Волгаря». Я всю встречу провел со сломанным носом — столкнулись с Агаларовым в начале игры. Потом мне не забили пенальти. В общем, событийно прошло — в первой лиге иначе не бывает.

Мы с парнями помогли «Краснодару-2» не вылететь, а летом Виктор Михайлович позвал нас на сборы. От работы с ним остались только приятные впечатления — хороший тренер, знает к каждому подход. Гончаренко доверял мне в нужные моменты. Очень комфортно было с ним работать.

— После него пришел Фарке. Как было с ним?

— Работали на сборе в Дубае. Это очень, очень классный тренер. Отличный опыт для всей команды.

— Никто не обиделся, что он уехал?

— Только благодарность за то, что довелось с ним поработать.

— Чем он был хорош?

— Фарке устраивал много теоретических занятий, но даже когда они шли два часа, все с большим интересом их слушали. Он показывал нам много нарезок игры его «Норвича». Настолько много, что даже извинялся за это. Но говорил, что хочет, чтобы мы понимали, как нужно играть.

Упражнения тоже давал интересные, много работы с мячом, игровые тренировки. В его тактике планировался выход из обороны низом, а я очень люблю работать с мячом ногами — мне это было по душе.

— Потом пришел Сторожук, ты стал играть чаще. С чем это связано?

— Мы со Сторожуком были знакомы еще с академии, он знал все мои плюсы и минусы, а я знал его требования. Поэтому при случае он доверял мне играть.

Время при Сторожуке — тяжелое, но очень интересное. Иностранцы разъехались, но мы сплотились — отличная атмосфера была в команде. Выкладывались за себя и за товарища, бились друг за друга. И хотя каждая победа давалась непросто, мы чувствовали себя спокойно, потому что ощущали поддержку от главного тренера.

— Как отнесся к его уходу?

— Не знаю. Непонятный старт сезона получился, но для меня уход Сторожука все равно был неожиданным. Я не верил слухам, а когда официально объявили, что он уходит... удивился. Думаю, мы с ним могли бы вырулить.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В филиалах академии почти все вратари берут 39-й номер — Сафонов показал краснодарское качество

— При Ивиче «Краснодар» сильно изменился — что тренер такого сделал?

— Это очень качественный специалист. Ивич сразу дал понять, что у него высокие требования к игрокам стартового состава. На сборах была хорошая атмосфера, все старались себя проявить.

Сразу после его прихода у нас было собрание по поводу ситуации в клубе — он сказал, что теперь нужно побеждать в каждом матче и добыть наконец заветный трофей. Ивич прямо сказал, что именно для этого существуют соревнования — для победы. Выходить просто так на матчи не нужно.

— Первый матч при Ивиче — ты тащишь пенальти от Дзюбы.

— Конкретно к Артему я не готовился — просто изучал, кто и как бьет пенальти в «Локомотиве», его в том числе. В какой угол Дзюба бьет, я не знал, но знал его манеру исполнения — он всегда смотрит на вратаря. Мне нужно было его обмануть, и получилось заманить Артема в нужный угол — я сделал вид, что падаю в один, а сам прыгнул в другой. Заманил.

— Что он тебе потом сказал?

— Он же забил мне в том матче, потом в подтрибунке пошутил, что отомстил.

— За год до этого ты уже отразил пенальти в матче с «Ахматом». Можешь себя назвать убийцей пенальти?

— До суперфинала мог. После финала так сказать уже не могу, ха-ха.

— А если без статистики, просто по ощущениям?

— Я не боюсь пенальти, если речь об этом. У меня всегда есть ощущение, что я могу его отбить. В первой лиге я много раз это делал.

— Есть мысли, что при Ивиче ты можешь чаще попадать в старт?

— Конечно. Это, наверное, первый тренер, который сказал, что у нас в команде равноценные вратари. Моя задача — доказывать, что я готов играть. Меня очень радует эта возможность.

— А если не получится?

— В первую очередь цель — стать первым номером в «Краснодаре», я здесь с 13 лет. Но, конечно, в моем возрасте важна игровая практика. Не хочется засиживаться в запасе. Поэтому если не получится — буду смотреть, думать.

— Пару слов о Сафонове. Скажи, как молодые вратари «Краснодара» смотрят на Матвея? Как на первопроходца, легенду?

— Матвей показал на всю страну, что такое вратарская школа «Краснодара». Он задал уровень для вратарей академии.

— Молодые голкиперы хотят быть похожими на него?

— Скажу так — в филиалах академии почти все вратари берут 39-й номер. Сафонов показал краснодарское качество.

— А у вас с Матвеем какие отношения?

— Хорошие. Никакой ненависти друг к другу нет, рабочие отношения. Когда играет он, я от души ему помогаю, и наоборот. Делимся наблюдениями на теории. Во вратарском коллективе хорошая атмосфера. У меня со всеми голкиперами были нормальные отношения.

— Учитывая статус Сафонова, реально его вытеснить из рамки?

— Конечно, с Матвеем тяжелее конкурировать из-за того, что он капитан, любимец города, лидер команды. Но я стараюсь об этом не думать — тренер дал понять, что мы равны и все зависит от нас. Поэтому я выкладываюсь на сто процентов в каждой игре в надежде, что тренерский штаб выберет меня.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В суперфинале, когда пенальти затянулись, начал нервничать. Надо было быть спокойнее

— Вытеснить Сафонова получилось в том числе в суперфинале Кубка России. Какие были эмоции, когда узнал, что выйдешь в старте?

— Я был очень рад, но ощущал ответственность — все-таки предстояло защищать ворота в главном матче десятилетия для клуба. Весь Краснодар ждал, что мы привезем трофей в город. Но я старался спокойно готовиться, особо не нервничал. Волнений и переживаний не было. Ивич лично со мной не беседовал, просто объявил на тренировке меня в стартовом составе для какого-то упражнения. Тогда я понял, что буду играть в суперфинале.

— Как ты сам готовился к игре?

— Да почти никак, не настраивался на это как на особый матч. Хотя на самом деле у меня и в детстве-то толком финалов не было, а тут сразу такой важный... Поэтому, конечно, иногда думал о том, что я единственный из тех вратарей, с кем я приходил, остался здесь и теперь буду играть вот в такой важной встрече... Все это в голове прогонял. Были мурашки: хотелось выйти и порвать всех за клуб, в котором я с детства.

— Ты вышел на поле — «Лужники», 50 тысяч человек, миллионы зрителей онлайн. Как ощущения?

— Когда вышли из подтрибунки и я увидел масштаб — понял окончательно, насколько это большой матч для меня. Но со стартовым свистком все эти мысли ушли, я сфокусировался на игре.

— Когда пенальти назначили, о чем подумал?

— Первым же делом стал вспоминать, куда бьет Чалов! Мы перед игрой это разбирали. Федор — один из лучших пенальтистов в России, гадать бесполезно, поэтому пришлось действовать по ситуации.

— Если не считать пропущенного гола — доволен тем, как сыграл в основное время?

— Оцениваю хорошо, нормальный получился матч. В концовке была пара неверных действий, но мне перед этим въехали коленом по голове, так что все плыло. Как раз после этого я и допустил две ошибки. Мне просто требовалось время прийти в себя.

— Когда понял, что все переходит в серию пенальти, испугался?

— Мысли всякие были. Я почувствовал огромную ответственность — причем в основное время играл совершенно спокойно, не думал, что надо геройствовать. А перед серией пенальти началось — надо обязательно отбить, весь Краснодар смотрит... Наверное, это немного помешало.

Я потом это анализировал — конечно, все приходит с опытом. Это была моя первая в жизни серия пенальти, не помню, вроде бы даже в детстве у меня их не было. И вот из-за этого ощутил чересчур большую ответственность. Но неуверенности и мандража не чувствовал.

— Сафонов как-то помогал перед серией?

— Мотя в принципе помогал готовиться перед финалом. Он нормально воспринял то, что не будет играть, повел себя как настоящий профессионал и капитан. Не обижался, напротив, спрашивал, как может мне помочь, давал советы.

— В финале ты играл против Акинфеева. Как эмоции?

— Акинфеев — легенда! Когда я был ребенком, он уже был в ЦСКА и сборной России. Поэтому, конечно, мне было приятно, что я дошел до такого уровня — играю в финале, против меня Игорь Акинфеев... От этого шли мурашки. Но старался об этом не думать.

— У Игоря очень хорошая статистика побед в сериях пенальти. Что-то можешь у него подметить?

— Во-первых, у него есть стабильность. Он четко держит уровень 20 лет. Во-вторых, он спокойный — ни разу не видел, чтобы какая-то ситуация вывела его из себя. Ну и потом, когда я остыл после финала, анализировал — у Игоря все же колоссальный опыт в сериях, это сказывается. Потому что я, к примеру, когда пенальти затянулись, начал нервничать — надо отбить, срочно отбить. Начал думать об этом. Надо было быть спокойнее.

— Один раз почти получилось отразить.

— До сих пор мне снится этот удар! Не вру. Как вспомню, что мяч из моих рук отскочил в ворота — дрожь по телу... Ведь отбей я, реализуй мы следующую попытку — и кубок был бы у нас. Мне все еще не по себе — видимо, не отошел до конца.

— А ты по Гайичу гадал или знал, куда он ударит?

— Я знал. Но он пробил немного выше, чем я прыгнул, — пришлось тянуться. А некоторых я угадал, но они хорошо ударили — Медина и Заболотный.

— Предположим, тебе бы кто-то забил паненкой. Что бы ты подумал об этом человеке?

— Я бы подумал, что у него железные нервы! Но, конечно, это стало бы укольчиком небольшим. Наверное, я бы немного зауважал этого человека за стальные нервы, но и разозлился тоже.

— После поражения что сказали Ивич и партнеры?

— Все были опустошены. Мы были в шаге от заветного трофея, но не получилось его выиграть, от этого было еще тяжелее. Но меня подбадривали, говорили, что пенальти — лотерея, все бывает...

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Когда увидел слезы Касильяса, перестал болеть за «Реал»

— Хотел бы когда-нибудь поиграть в Европе?

— Когда-нибудь хотел бы. Мне с детства нравится английский футбол, все любимые вратари — из Англии. Так что хотел бы там поиграть.

Из голкиперов АПЛ на первом месте точно Эдерсон — это тот уровень игры ногами, к которому остальные будут идти еще несколько лет. На втором — Рамсдейл, настоящий топ. На ленточке тащит, передачи ногами — сумасшедшие. И на третьем месте — Кепа. Низом играет шикарно, как только он пришел в «Челси», я начал за него болеть.

— А вообще за какой европейский клуб болеешь?

— Ни за какой.

— Что, даже за «Реал» или «Барселону» нет?

— Вообще за мадридцев. Но когда я увидел слезы Касильяса, перестал болеть за «Реал».

— Какие ожидания от следующего сезона «Краснодара»?

— Только максимальные цели во всех турнирах.

— А твои планы?

— Продолжать работать на каждой тренировке и бороться за место в стартовом составе. Я хочу быть первым номером — это моя цель.