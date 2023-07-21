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Сегодня, 14:20

Агкацев — о серии пенальти в Суперфинале: «Мне до сих пор снится удар Гайича»

Артем Белинин
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» вспомнил, как провел серию пенальти в суперфинале Кубка России против ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

— Когда понял, что все переходит в серию пенальти, испугался?

— Мысли всякие были. Я почувствовал огромную ответственность — причем в основное время играл совершенно спокойно, не думал, что надо геройствовать. А перед серией пенальти началось — надо обязательно отбить, весь Краснодар смотрит... Наверное, это немного помешало.

Я потом это анализировал — конечно, все приходит с опытом. Это была моя первая в жизни серия пенальти, не помню, вроде бы даже в детстве у меня их не было. И вот из-за этого ощутил чересчур большую ответственность. Но неуверенности и мандража не чувствовал.

— Один раз почти получилось отразить.

— До сих пор мне снится этот удар! Не вру. Как вспомню, что мяч из моих рук отскочил в ворота — дрожь по телу... Ведь отбей я, реализуй мы следующую попытку — и кубок был бы у нас. Мне все еще не по себе — видимо, не отошел до конца.

Станислав Агкацев в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo; (1:6). «После 1:6 от «Спартака» отправили со второй командой в Хабаровск». Интервью нового героя «Краснодара» Агкацева

Милан Гайич
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Станислав Агкацев
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