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Сегодня, 18:03

Парфенов высказался за формат Кубка со стадиями из одного или двух матчей

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Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов рассказал, как относится к новому формату проведения FONBET Кубка России.

«Я за тот формат, где каждая стадия — из одного или двух матчей. И матчи навылет, где есть прекрасные противостояния, — приводит «РБ Спорт» слова Парфенова. — Где спортивный принцип, когда ты можешь проиграть 2-3 раза по ходу турнира, но все равно дойти до финала? Коммерческий принцип — да, есть. Называйте его Коммерческий кубок. А есть Кубок, который играют во всем мире, и я за такой формат».

Специалист подчеркнул, что не видит спортивного принципа, если команда может проиграть несколько матчей, но все равно выйти в финал.

«Мне сказали, что мы стартуем аж в октябре. Обычно летом начинали, когда большие клубы стартуют с ранних стадий, чтобы команда «Спартак» куда-то приехала. Я как игрок помню такие матчи, когда это было событие для городов, куда мы приезжали. Работал во второй лиге и помню тоже такие матчи — они были событиями для городов и регионов. Это надо прочувствовать — когда в Иваново приехал «Шинник» с Побегаловым, крепкая команда ФНЛ. Вообще суперски! А тут получается — тебя куда-то на отшиб, шанса нет. Кто-то может три матча проиграть и дойти до финала, а кто-то одну проиграть — и больше не участвовать. А где спортивный принцип?» — добавил Парфенов.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Дмитрий Парфенов
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