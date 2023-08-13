«Зенит» с трудом справился с «Факелом». Но обсуждать будут не победу, а судейство
Новинка Семака
Впервые в эру Сергея Семака «Зенит» стартовал в чемпионате так скверно: четыре сезона подряд сине-бело-голубые набирали в трех стартовых турах по девять очков, в прошлом — семь, а в текущем — всего четыре. А еще неделю назад невская команда впервые при нынешнем главном тренере проиграла дома сопернику из Москвы.
После таких событий должна была последовать соответствующая реакция чемпионов России. Уже в кубковом матче с «Крыльями Советов» Сергей Семак полноценно протестировал схему с тремя центральными защитниками, а в воскресенье презентовал ее и в премьер-лиге. Стартовый состав «Зенита» не выходил на матч РПЛ в блоке 3-Х-Х с мая 2022 года.
Но после игры в Самаре это переключение было ожидаемым, а вот выбор исполнителей стал сюрпризом. Барриос отбывал дисквалификацию, зато дебютировал в РПЛ 19-летний Дмитрий Васильев, восхитивший многих на предсезонном турнире, а в паре с ним вышел Вендел. Кроме того, в атаке появились сразу два нападающих, Кассьерра и Сергеев, а это большая редкость для современного «Зенита».
Оборона Евсеева
«Факел» тоже серьезно подготовился, только перестановки Вадима Евсеева были в большей степени связаны не с игрой собственной команды, а с уровнем противника. Штаб воронежцев неожиданно решил посадить на скамейку двужильного Аппаева и переключиться на игру с одним чистым центральным форвардом — воспитанником «Зенита» Марковым. Преобразовалась и расстановка — вместо бессменных для воронежцев 3-5-2 мы увидели то ли 5-2-3, то ли 5-4-1.
Вообще план Евсеева на игру напоминал тот, благодаря которому в начале 2020 года его «Уфа» сенсационно увезла нулевую ничью из Санкт-Петербурга, а «Зенит» побил рекорд РПЛ по количеству подач и прострелов. Правда, на этот раз Семак понимал, к чему готовиться, и сине-бело-голубые действовали совсем не так, как три с половиной года назад.
Блестящий Гудиев
Еще одно важное изменение в стартовом составе «Факела» касалось позиции голкипера: после сухого кубкового матча с ЦСКА место в основе получил Гудиев, а Беленов переместился в запас. И именно Виталий стал главным героем первой половины встречи.
«Зенит» традиционно долго вкатывался в игру и поначалу, видимо, пытался привыкнуть к новой расстановке. Но давление росло, и на 16-й минуте феноменальная длинная передача Эраковича из глубины привела к тому, что Сергеев забил с паса Кассьерры — ставка на дуэт форвардов сыграла.
Гол раскрепостил чемпионов: они стали активнее действовать в прессинге, увеличилось число забеганий за спины защитникам, а также количество ударов. Кассьерра попал в штангу и забил из офсайда, прекрасный шанс сам для себя создал юный Васильев, но удвоить преимущество в счете хозяевам прежде всего мешал вратарь. Гудиев полноценно спасал «Факел»: он не дал Сергееву реализовать выход один на один и лишил голов Марио Фернандеса с Клаудиньо.
Крепкий Воронеж
Воронежцы не сидели наглухо в обороне, а ждали ошибок «Зенита» — и получали их. Уже в начале матча дежурный привоз на своей половине поля совершил Роберт Ренан, но соотечественника выручил подоспевший Вендел — он отобрал мяч и не дал развить атаку. Но о спокойствии болельщики «Зенита» только мечтали — например, еще в первом тайме опасно бил головой Якимов, а после выхода Аппаева оборона Семака стала нервничать еще больше.
Второй тайм вообще обернулся кошмаром для зрителей «Газпром Арены» и стал полной противоположностью первого. «Факел» начал активнее действовать в индивидуальных дуэлях и за счет выхода Аппаева отразил расстановку хозяев. Игрокам «Зенита» стало не хватать пространства, из-за чего острота у ворота Гудиева снизилась. За основное время второго тайма сине-бело-голубые не пробили по воротам ни разу, если не считать заблокированного удара Кассьерры. Зато могли забить в свои — в одном из моментов Ренан попал в собственную перекладину, хотя в том эпизоде арбитры зафиксировали офсайд.
Скандал в концовке
Часто в подобной ситуации Семак перестраивается на схему с тремя центральными защитниками, чтобы сузить пространство у своей штрафной. Но сейчас переключаться было не на что, а отбиваться все равно приходилось. «Зенит», конечно, продолжал владеть мячом, но подачи и навесы воронежцев со всех точек поля постоянно таили в себе угрозу. Хотя «Факел», как и хозяева, долго не мог пробить по воротам во втором тайме — только на 83-й минуте Магаль почти попал в ближний угол.
С каждой секундой «Зенит» прижимался к своим воротам все плотнее, и это должно было обернуться проблемами. Кроме того, совсем упустил нити игры главный арбитр Павел Шадыханов, претензии к которому предъявляли обе стороны по ходу всего второго тайма. И в добавленное время все сошлось: чрезвычайно опасная атака «Факела» обернулась тем, что в штрафной хозяев произошло сразу два спорных момента, за которые мог быть назначен пенальти. Но Шадыханов, посмотрев повтор, увидел фол не со стороны игроков «Зенита», а от футболиста «Факела» — и неожиданно для гостей показал рукой в сторону их ворот. После этого воронежцы буквально накинулись на рефери — на поле едва не вспыхнула потасовка.
Команде Евсеева больше ничего не оставалось, как идти вперед всеми силами. Гости так и сделали, но получили опасную контратаку, которую замкнул Мантуан.
Однако гол уже мало кого интересовал — после финального свистка Шадыханову вновь пришлось отбиваться от игроков «Факела», которые требовали объяснить решение. «Зенит» набрал три очка, но обсуждать будут явно не его победу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
6
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
7
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
8
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0