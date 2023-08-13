«Зенит» с трудом справился с «Факелом». Но обсуждать будут не победу, а судейство

Чемпионы России добыли три очка в матче с аутсайдером.

Новинка Семака

Впервые в эру Сергея Семака «Зенит» стартовал в чемпионате так скверно: четыре сезона подряд сине-бело-голубые набирали в трех стартовых турах по девять очков, в прошлом — семь, а в текущем — всего четыре. А еще неделю назад невская команда впервые при нынешнем главном тренере проиграла дома сопернику из Москвы.

После таких событий должна была последовать соответствующая реакция чемпионов России. Уже в кубковом матче с «Крыльями Советов» Сергей Семак полноценно протестировал схему с тремя центральными защитниками, а в воскресенье презентовал ее и в премьер-лиге. Стартовый состав «Зенита» не выходил на матч РПЛ в блоке 3-Х-Х с мая 2022 года.

Но после игры в Самаре это переключение было ожидаемым, а вот выбор исполнителей стал сюрпризом. Барриос отбывал дисквалификацию, зато дебютировал в РПЛ 19-летний Дмитрий Васильев, восхитивший многих на предсезонном турнире, а в паре с ним вышел Вендел. Кроме того, в атаке появились сразу два нападающих, Кассьерра и Сергеев, а это большая редкость для современного «Зенита».

Оборона Евсеева

«Факел» тоже серьезно подготовился, только перестановки Вадима Евсеева были в большей степени связаны не с игрой собственной команды, а с уровнем противника. Штаб воронежцев неожиданно решил посадить на скамейку двужильного Аппаева и переключиться на игру с одним чистым центральным форвардом — воспитанником «Зенита» Марковым. Преобразовалась и расстановка — вместо бессменных для воронежцев 3-5-2 мы увидели то ли 5-2-3, то ли 5-4-1.

Вообще план Евсеева на игру напоминал тот, благодаря которому в начале 2020 года его «Уфа» сенсационно увезла нулевую ничью из Санкт-Петербурга, а «Зенит» побил рекорд РПЛ по количеству подач и прострелов. Правда, на этот раз Семак понимал, к чему готовиться, и сине-бело-голубые действовали совсем не так, как три с половиной года назад.

Блестящий Гудиев

Еще одно важное изменение в стартовом составе «Факела» касалось позиции голкипера: после сухого кубкового матча с ЦСКА место в основе получил Гудиев, а Беленов переместился в запас. И именно Виталий стал главным героем первой половины встречи.

«Зенит» традиционно долго вкатывался в игру и поначалу, видимо, пытался привыкнуть к новой расстановке. Но давление росло, и на 16-й минуте феноменальная длинная передача Эраковича из глубины привела к тому, что Сергеев забил с паса Кассьерры — ставка на дуэт форвардов сыграла.

Гол раскрепостил чемпионов: они стали активнее действовать в прессинге, увеличилось число забеганий за спины защитникам, а также количество ударов. Кассьерра попал в штангу и забил из офсайда, прекрасный шанс сам для себя создал юный Васильев, но удвоить преимущество в счете хозяевам прежде всего мешал вратарь. Гудиев полноценно спасал «Факел»: он не дал Сергееву реализовать выход один на один и лишил голов Марио Фернандеса с Клаудиньо.

Крепкий Воронеж

Воронежцы не сидели наглухо в обороне, а ждали ошибок «Зенита» — и получали их. Уже в начале матча дежурный привоз на своей половине поля совершил Роберт Ренан, но соотечественника выручил подоспевший Вендел — он отобрал мяч и не дал развить атаку. Но о спокойствии болельщики «Зенита» только мечтали — например, еще в первом тайме опасно бил головой Якимов, а после выхода Аппаева оборона Семака стала нервничать еще больше.

Второй тайм вообще обернулся кошмаром для зрителей «Газпром Арены» и стал полной противоположностью первого. «Факел» начал активнее действовать в индивидуальных дуэлях и за счет выхода Аппаева отразил расстановку хозяев. Игрокам «Зенита» стало не хватать пространства, из-за чего острота у ворота Гудиева снизилась. За основное время второго тайма сине-бело-голубые не пробили по воротам ни разу, если не считать заблокированного удара Кассьерры. Зато могли забить в свои — в одном из моментов Ренан попал в собственную перекладину, хотя в том эпизоде арбитры зафиксировали офсайд.

Скандал в концовке

Часто в подобной ситуации Семак перестраивается на схему с тремя центральными защитниками, чтобы сузить пространство у своей штрафной. Но сейчас переключаться было не на что, а отбиваться все равно приходилось. «Зенит», конечно, продолжал владеть мячом, но подачи и навесы воронежцев со всех точек поля постоянно таили в себе угрозу. Хотя «Факел», как и хозяева, долго не мог пробить по воротам во втором тайме — только на 83-й минуте Магаль почти попал в ближний угол.

С каждой секундой «Зенит» прижимался к своим воротам все плотнее, и это должно было обернуться проблемами. Кроме того, совсем упустил нити игры главный арбитр Павел Шадыханов, претензии к которому предъявляли обе стороны по ходу всего второго тайма. И в добавленное время все сошлось: чрезвычайно опасная атака «Факела» обернулась тем, что в штрафной хозяев произошло сразу два спорных момента, за которые мог быть назначен пенальти. Но Шадыханов, посмотрев повтор, увидел фол не со стороны игроков «Зенита», а от футболиста «Факела» — и неожиданно для гостей показал рукой в сторону их ворот. После этого воронежцы буквально накинулись на рефери — на поле едва не вспыхнула потасовка.

Команде Евсеева больше ничего не оставалось, как идти вперед всеми силами. Гости так и сделали, но получили опасную контратаку, которую замкнул Мантуан.

Однако гол уже мало кого интересовал — после финального свистка Шадыханову вновь пришлось отбиваться от игроков «Факела», которые требовали объяснить решение. «Зенит» набрал три очка, но обсуждать будут явно не его победу.