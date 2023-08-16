Булыкин назвал адекватным наказание Дзюбы за инцидент с журналистом

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего железнодорожников Артема Дзюбу на два матча РПЛ условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей.

«Я думаю, это адекватно. Все-таки футболист должен за собой следить. Он является кумиром для молодого поколения. Так общаться с журналистами, конечно же, нельзя. То, что ему дали дисквалификацию условно, не скажется на его спортивной форме, но это повлияет на других футболистов. Потому что они будут знать, что к ним применят дисквалификацию. Я думаю, что все футболисты будут нормально общаться с журналистами. Журналисты всегда задают провокационные вопросы. На эти вопросы можно просто не отвечать и пропускать мимо ушей. А вот так разговаривать не должны люди, на которых многие пытаются быть похожими. Нужно вести себя достойно всегда и везде», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

34-летний форвард после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), в котором не играл из-за травмы, грубо ответил журналисту «РБ Спорт» на вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.