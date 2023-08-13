«Балтика» запрессовала «Динамо», но команда Лички выстояла и победила. Обошлись без Захаряна, а Макаров забил элегантный гол
К четвертому туру «Динамо», как кажется, уже набрало форму — пусть во многом из-за везения, но в сумасшедшем матче ранее был обыгран «Краснодар» (4:3), а до этого и вовсе повержен «Зенит» на «Газпром-Арене» (3:2). Продолжить испытание для Лички и его команды должна была «Балтика» под руководством Игнашевича. Калининградцы максимально быстро адаптировались к новым условиям — в прошлом туре уже одержали сухую победу над «Ахматом», а до этого одолели «Факел» в Кубке. Да и в целом заявили о себе как о крепкой и структурной команде.
Но интересен матч был явно не очередным тестом Лички и Игнашевича. На неделе появились слухи о переходе главной звезды москвичей Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад», и грядущая встреча должна была либо подтвердить, либо развеять слухи — появится ли футболист в составе? «Динамо» в итоге дало куда больше информации — Марцел Личка не только не заявил Захаряна на матч, но и подтвердил его уход: «Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он — игрок «Реал Сосьедад». Он не будет с нами на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны».
Захарян правда был на стадионе, но на поле его явно не хватало — первый тайм прошел для динамовцев очень тяжело. «Балтика» действовала дисциплинированно и не давала покоя «Динамо», терроризируя соперника на его же половине поля. Прессинг гостей работал очень хорошо, пару раз даже приходилось включаться Шунину. Блекло на этом фоне выглядел Тюкавин — форвард «Динамо» не нанес ни одного удара по воротам «Балтики», настолько грамотно его выключили.
Стало ясно, что если ничего не поменять, то «Динамо» в лучшем случае по итогам матча светит нулевая ничья — москвичи тоже это поняли. И хотя второй тайм начался для них не лучше первого (угловой у своих ворот и неуверенная игра Шунина), буквально через несколько минут наконец включился Тюкавин — оставшись почти наедине с вратарем Латышонком, он мог забить, но не повезло.
Зато через пять минут повезло его одноклубнику, правому защитнику Бессмертному — он здорово набежал на мяч, подкараулив ошибку игрока «Балтики» Казаева — и буквально выстрелил им в ворота. Здесь Латышонок был бессилен.
Калининградцы пытались огрызаться, один раз даже получилось — ответный подарок на привоз Казаева решил сделать Саба Сазонов, скинув головой мяч Мусаеву, оказавшемуся один на один с Шуниным. Но футболист «Балтики» не сумел правильно распорядиться ситуацией — голкипер москвичей быстро сократил дистанцию и забрал мяч.
Древнее футбольное правило сработало через несколько минут, на 75-й Денис Макаров получил пас от Нгамале прямо перед штрафной и элегантно ударил с левой в правый нижний угол. Таким образом, счет 2:0, и играть гостям стало совсем некомфортно. В первую очередь потому, что для их любимого прессинга не осталось ни сил, ни условий — «Динамо» как будто отказалось от мяча, и «Балтике» стало гораздо тяжелее.
Больше голов в этой игре не было. Команда Лички не без проблем победила в первом (но не последнем теперь) матче без Арсена Захаряна — и вышла на пятое место. «Балтика» же пристроилась над зоной стыков и так и не одержала первую победу над «Динамо» в истории.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
6
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
7
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
8
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
9
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0