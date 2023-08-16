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Журналист Бородин: «Я не преследовал Дзюбу»

Алина Савинова
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Журналист Виталий Бородин высказался о заседании КДК РФС по делу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Ранее футболиста дисквалифицировали на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес корреспондента.

«Неожиданный опыт для меня. Не мог представить, что буду участвовать в заседании. Думал, что будет скучно, а оказалось весело. Это Дзюба, с ним всегда весело. Переговорили, никто не кричал, все прошло достаточно мило», — приводит «РБ Спорт» слова Бородина.

Артем Дзюба. Дзюба получил два матча условно за угрозы журналисту. Если сорвется еще раз, будет реальная дисквалификация

Также он отреагировал на слова Дзюбы, который заявил, что журналист преследовал его.

«Он выходил с трибуны. Шел на парковку. Понятно, что я шел к VIP-трибуне, зная, что он там. Я не преследовал. Я задал ему вопрос, не так, что я его добивал вопросами. Элементов преследования с моей стороны не было», — добавил корреспондент.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) Дзюба нагрубил журналисту. 16 августа председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что нападающий признал вину за инцидент с корреспондентом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/korrespondent-rb-sport-borodin-ya-ne-presledoval-dzyubu/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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 - : -
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Динамо

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