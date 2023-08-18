Адвокат Жорин дал совет журналисту Бородину в ситуации с Дзюбой и Слуцким
Известный адвокат Сергей Жорин дал совет журналисту «РБ Спорт» Виталию Бородину, который стал участником скандала с участием нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого.
Юрист объяснил, как журналисту лучше защитить свои права.
После матча 4-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) Дзюба грубо отреагировал на вопрос Бородина о своей результативности, сказав ему: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты менял понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь...».
Позднее Слуцкий, комментируя инцидент, назвал Бородина «19-летним дебилом».
«В данной ситуации наиболее верным способом защиты нарушенного права будет не обращение в суд, а подача заявления в правоохранительные органы для привлечения к административной ответственности за оскорбление. Я не могу утверждать, что здесь точно есть оскорбление, но очень сильно на то похоже. Если журналист хочет действительно защитить свои права, а не только заявить об этом, то я бы рекомендовал провести лингвистическое исследование. Несмотря на то, что, казалось бы, все очевидно, поверьте моему опыту: для суда или правоохранительных органов не очевидно ничего. Первый этап — это лингвистическое исследование, а дальше — выбрать: либо обращаться в суд, либо в правоохранительные органы», — сказал Жорин корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.
Инцидент с участием Бородина и Дзюбы в среду, 16 августа рассмотрел КДК РФС. Комитет принял решение дисквалифицировать нападающего «Локомотива» на два матча условно с испытательным сроком до конца сезона-2023/24, а также оштрафовать футболиста на 50 тысяч рублей.
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1
|Краснодар
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|8-1
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2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
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3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
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4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
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5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
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6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
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7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
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8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
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9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
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10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
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11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
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12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
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13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
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14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
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15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
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16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
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Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
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Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
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Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
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Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
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Тео Бонгонда
Спартак
|3
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
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Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
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Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
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Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0