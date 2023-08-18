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Сегодня, 17:05

Адвокат Жорин дал совет журналисту Бородину в ситуации с Дзюбой и Слуцким

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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный адвокат Сергей Жорин дал совет журналисту «РБ Спорт» Виталию Бородину, который стал участником скандала с участием нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого.

Юрист объяснил, как журналисту лучше защитить свои права.

После матча 4-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) Дзюба грубо отреагировал на вопрос Бородина о своей результативности, сказав ему: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты менял понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь...».

Позднее Слуцкий, комментируя инцидент, назвал Бородина «19-летним дебилом».

«В данной ситуации наиболее верным способом защиты нарушенного права будет не обращение в суд, а подача заявления в правоохранительные органы для привлечения к административной ответственности за оскорбление. Я не могу утверждать, что здесь точно есть оскорбление, но очень сильно на то похоже. Если журналист хочет действительно защитить свои права, а не только заявить об этом, то я бы рекомендовал провести лингвистическое исследование. Несмотря на то, что, казалось бы, все очевидно, поверьте моему опыту: для суда или правоохранительных органов не очевидно ничего. Первый этап — это лингвистическое исследование, а дальше — выбрать: либо обращаться в суд, либо в правоохранительные органы», — сказал Жорин корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Инцидент с участием Бородина и Дзюбы в среду, 16 августа рассмотрел КДК РФС. Комитет принял решение дисквалифицировать нападающего «Локомотива» на два матча условно с испытательным сроком до конца сезона-2023/24, а также оштрафовать футболиста на 50 тысяч рублей.

Артем Дзюба. Дзюба получил два матча условно за угрозы журналисту. Если сорвется еще раз, будет реальная дисквалификация

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Леонид Слуцкий
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
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 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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