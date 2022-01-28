«О том, что «Краснодар» расторг со мной контракт, прочитал на сайте». Виктор Гончаренко — о ЦСКА, Моуринью и Тедеско
Об аварии в Чернобыле
«Во всей этой ситуации был один плюс: меня как советского ребенка вывезли на три месяца с чернобыльской зоны по лагерям. Я был в Молдавии, Одессе и Витебской области. За эти три месяца заасфальтировали все детские площадки, все вымыли с мылом, детям давали кучу препаратов для того, чтобы убрать последствия радиации. Половину города, в котором я жил, — Хойники — сравняли с землей, это было в 70 километрах от Чернобыля. У меня отец от этого умер — он был инженером, участвовал в ликвидации. Первые недели три он ездил в ту зону, возвращался домой и обратно. Через год или два у него начался цирроз печени из-за этого».
Об отъезде в Минск после разгромного поражения ЦСКА от «Зенита»
«Мне стыдно за то, что было в ЦСКА, когда я уехал на неделю в Минск. Горячее говно очень быстро остывает. Через день я понял, что совершил глупость. К счастью, Роман Юрьевич (Бабаев, гендиректор клуба. — Прим. «СЭ») держал со мной связь: «Давай остынешь, потом еще пообщаемся». Потом посмотрел на эту ситуацию глазами ребят: приехал, уехал, что он там вообще делает? Смотрю на Влашича, а он думает: «Где ты был? Что с тобой было? Да ну тебя на фиг!» Ты всегда чувствуешь, как к тебе относятся футболисты. До этого отъезда у меня контакт с игроками ЦСКА был лучше, чем после него. Было что-то незримое, за что мне и сейчас стыдно».
О возможных трудностях в карьере после пяти увольнений из клубов РПЛ
«Давайте по порядку. То, чему меня научила «Кубань», — это тому, что, какой бы уход ни был, он не может быть хорошим, а только достойным. В любом случае остается недовольным либо тренер, либо клуб. После «Кубани» я понял, что нужно стараться избегать комментариев на эту тему. Зрителям могут быть интересны причины ухода, но вдолгую это всегда работает против тренера. На данный момент у меня хорошие отношения с ЦСКА, с Бабаевым, могу общаться с Орешкиным, с Григорием Викторовичем Ивановым, с Газизовым тоже дружеские отношения. С «Краснодаром» вражды нет».
О вкладе Сергея Галицкого в российский футбол
«Человек столько сделал для футбола, у меня язык вообще не поворачивается говорить что-то плохое в его сторону. Когда ты попадаешь в «Краснодар», то понимаешь, насколько тщательно все сделано для футбола. Условно говоря, если это база, то там гранитный бордюр, если это трава, то должно быть 20 человек, которые меняют друг друга и должны ее косить».
Об увольнении из «Краснодара»
«Прочитал на сайте, что «Краснодар» расторг со мной контракт. Я общался с начальником команды по поводу того, что мы будем делать на сборах, с какими командами будем играть. Общался с тренером по физподготовке. Мы готовились работать дальше. Сразу после этой новости я позвонил Васе Березуцкому и Ермаковичу. На этом давайте закроем тему увольнения».
Об игре Хорватия — Россия в отборе на ЧМ-2022
«Надо понимать, кто тебе противостоит. Хорватия. Ты должен понимать, что будешь очень много работать без мяча, что есть Модрич, который в любой момент может тебе осложнить жизнь, что, как бы ты ни договаривался контролировать мяч, он тоже умеет это делать. Карпин имел в виду, наверное, другое: когда простой мяч идет защитнику и он может его сохранить, а он его выносит. Все остальное — это самобичевание Валерия Георгиевича. Это была, на всякий случай, Хорватия — она любую команду может заставить обороняться все 90 минут».
О возможной карьере тренера сборной
«До конца этого сезона я точно работать не буду. На данный момент не стремлюсь стать тренером сборной. Любой — России или Белоруссии. Потому что, на мой взгляд, это все-таки что-то более возрастное. Саламыч (Станислав Черчесов. — Прим. «СЭ») с укором, наверное, смотрит. Карпину сколько? 52 года. Может, в 52 года и у меня такие мысли будут, но мне пока 44. Мне нужна каждодневная рутина. Мне жена говорит, что нужно идти срочно работать, потому что начинаю меняться, заниматься самобичеванием».
О разговоре с Жозе Моуринью
«Перед матчем с «МЮ» ко мне подходит Моуринью и начинает на английском спрашивать: «Слушай, а Федя Смолов подойдет к нам в команду?» И я на своем английском ему великолепно ответил. Мне показалось, что он ни хрена не понял, но кивал головой. Я сказал: «Конечно, подойдет, берите».
Об отношениях с Доменико Тедеско
«С Тедеско мы любим один и тот же ресторан — La Bottega Siciliana. Я его пять раз там встречал. Мы с Доменико великолепно общаемся».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7