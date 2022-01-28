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Сегодня, 19:10

«Это готовая команда, но нужна концепция». Ваноли — о работе в «Спартаке», Промесе и будущем Крала

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о ничьей против «Слована» в товарищеском матче
Артем Калинин
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Сергей Федоров
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Владимир Пушкарев
«Спартак» — «Слован» — 2:2. Паоло Ваноли.
Фото ФК «Спартак»
Итальянский специалист подвел итоги ничейного матча со «Слованом» (2:2).
Товарищеские матчи. Клубы.
28 янв, 16:00. ()
Спартак
2:2
Слован Бр
Голы
Денисов, 20 (1:0), Бакаев, 41 (2:0), Вайсс, 60 (2:1), Чаврич, 87 (2:2)
Спартак
Селихов (Свинов, 46 ) Кофрие (Жиго, 46 ) Классен (Рассказов, 30 ) Джикия (Гуца, 46 ) Литвинов (Гапонов, 46 ) Мозес (Пруцев, 46 ) Бакаев (Айртон, 46 ) Умяров (Николсон, 46 ) Игнатов (Хлусевич, 46 ) Денисов (Зобнин, 46 ) Соболев (Ларссон, 46 )

Московский «Спартак» провел первый контрольный матч на сборе в Дубае против словацкого «Слована» (2:2). После окончания встречи на вопросы журналистов ответил главный тренер красно-белых Паоло Ваноли.

— Как впечатления от вашего дебюта в «Спартаке»?

— Сейчас моя цель — смотреть не на результат, а на рост команды и понимать, в каком направлении мы движемся. Я благодарю игроков. Сегодня был первый матч после очень большой нагрузки, поэтому определенная усталость у ребят была. Я рад, что у нас были ошибки, потому что они дают возможность прогрессировать.

— Что с Промесом и Кутеповым?

— У Промеса была небольшая проблема на тренировке. На следующей неделе он уже будет с нами. У Кутепова небольшая перегрузка лодыжки. Сейчас у игроков будет полтора дня отдыха, на следующей неделе все вместе будем работать.

— Можете рассказать о схеме команды в сегодняшнем матче? Показалось, что три центральных защитника немного сковывали бегунков на флангах.

— Сейчас мы пробуем поставить нашу игру, но мы еще должны научиться работать как команда. Моя цель — сделать команду. Крайние защитники стараются применить то, что я им говорю. Нам всегда нужно учиться, прежде всего головой. Футболистам необходимо делать то, что говорит тренер. Могу сказать, что игроки хорошо отыграли сегодня. «Слован» провел больше матчей, так что это хороший старт для нас.

— Будет ли схема с тремя защитниками основной на сезон?

— Вы хотите, чтобы я сейчас все рассказал нашим соперникам? Вне зависимости от схемы это уже готовая команда, она была построена с этими характеристиками. У нас всегда должен быть план Б. Для этого нам необходима концепция.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Слован&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Зелимхан Бакаев и&nbsp;Михаил Игнатов. «Спартак» упустил победу в первом матче Ваноли. Зато у Бакаева — гол плюс пас

— Состав в первом тайме больше напоминал основной, но в то же время не было Жиго. Вы хотели уравнять составы?

— Сегодня у меня было 25 важных игроков, у нас три разных турнира. Начиная с Пруцева и заканчивая Николсоном. Все должны учиться и быть одинаково важными для команды.

— Нынешняя команда — финальный вариант «Спартака» Паоло Ваноли?

— Это часть трансферного рынка. «Спартак» — большой клуб, всегда идет какой-то поиск. Нужно спокойно двигаться к своей цели. Каттани провел хорошую работу, а мы должны делать свое дело и приносить радость нашим болельщикам.

— Вы удовлетворены текущим набором футболистов? Ждать ли трансферов на выход?

— Для меня всегда одна цель — все игроки должны прогрессировать. Если будет возможность, клуб всегда готов сделать определенные действия на трансферном рынке.

— Сегодня на игру приезжал Алекс Крал. Рассматриваете ли его по возвращении из аренды в «Спартак»?

— Мы еще с ним не общались. Мы только его увидели. Мне очень приятно, что футболист, который играл за «Спартак», сегодня пришел поздороваться со всеми. Это значит, что у него все хорошо. Я с ним еще поговорю про то, что у него происходит сейчас.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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28%

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18%

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12%

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20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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 - : -
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