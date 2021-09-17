Россия продолжает падение в рейтинге УЕФА. Скоро останемся без групповых этапов еврокубков?

Уже через пару лет мы можем рухнуть на 18-е место.

Деградация

Мы привыкли к тому, что Россия постоянно находится недалеко от топ-5 европейских лиг и имеет солидное представительство в еврокубках. Наши клубы постоянно участвуют в Лиге чемпионов, в прошлом сезоне их в основную сетку пробилось целых три. Последний раз российских команд на групповом этапе ЛЧ не было в сезоне-2005/06. А с 2007 года в группу напрямую попадает как минимум один представитель из России.

Но так не будет всегда. Успехов наших клубов в Европе все меньше, а следовательно, страна падает в рейтинге УЕФА. Напомним, что в нем учитываются только результаты за последние пять сезонов, и показатели России за этот период ничтожны.

Коэффициенты России в рейтинге УЕФА за последние пять сезонов. Фото «СЭ»

Как видно, у нашей лиги очевидная тенденция к ухудшению результатов. Любопытно, что она началась сразу после домашнего чемпионата мира. До сезона-2018/19 Россия на протяжении восьми лет подряд ежегодно набирала как минимум 9 баллов. А сейчас даже этот коэффициент кажется недостижимым — 9 баллов Россия заработала лишь за два последних сезона в совокупности.

Ниже Мальты и Литвы

В этом сезоне тенденция пока тоже совсем не радужная. Два клуба («Сочи» и «Рубин») вылетели из еврокубков еще на стадии квалификации, «Спартак» не прошел в групповой этап Лиги чемпионов, а на этой неделе три клуба заработали лишь одну ничью. Текущий рейтинг России конкретно в сезоне-2021/22 — 1.700. Это 38-е место — ниже Литвы, Мальты, Эстонии, Косово, Азербайджана, Казахстана и еще десятков стран.

Как менялось место России в рейтинге УЕФА в XXI веке. Фото «СЭ»

В промежуточном рейтинге за пять сезонов Россия находится на десятом месте. Уже за минувшее лето мы пропустили вперед Австрию с Шотландией, при этом нас подпирает Украина, да и Сербия, Бельгия, Швейцария и Хорватия имеют неплохие шансы обогнать Россию уже по итогам текущего сезона.

Проблема даже не в том, что наши клубы демонстрируют катастрофические результаты, а в предыдущих сезонах. Еще раз подчеркнем: рейтинг УЕФА учитывает только пять последних лет, соответственно, сейчас он «съел» сезон-2016/17, в котором мы набрали 9.200 балла. А в следующем году не будет учитываться сезон-2017/18 и 12.600 балла. Чтобы хоть как-то удерживаться на плаву, Россия должна набирать минимум столько же баллов, сколько пять лет назад. Но у нас тенденция к снижению коэффициента. Помимо этого, наша лига все сильнее отрывается от шестого места, на котором находилась совсем недавно, — сейчас отставание составляет почти 14 баллов. Такой разрыв не отыграть даже за пару сезонов.

Чемпиона не будет в группе ЛЧ

Падение мы зафиксировали. Остановить его можно только одним способом — победами и выходами в следующие стадии еврокубков. Россия уже потеряла три (и две прямых) путевки в Лигу чемпионов, но все может оказаться даже хуже.

В сезоне-2022/23 квота России не изменится: чемпион отправится напрямую в группу Лиги чемпионов, серебряный призер стартует в ее квалификационном турнире; обладатель Кубка России попадет в последний отборочный раунд Лиги Европы; третья и четвертая команды РПЛ получат места в квалификации Лиги конференций.

Но уже в сезоне-2023/24 все наверняка ухудшится. Сейчас Россия занимает 10-е место, а если (когда) опустится на ступень ниже, то потеряет прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов: лучшая команда РПЛ будет стартовать с 4-го отборочного раунда, а вторая — с 2-го. Если Россия окажется на 13-м месте, то чемпион будет начинать в ЛЧ с 3-го отборочного раунда, а обладатель Кубка России лишится прямой путевки в Лигу Европы.

Но и это еще не дно. Ассоциации, занимающие места с 16-го по 50-е, получают только четыре места в еврокубках, причем три — в Лигу конференций, а еще одно — в первый или второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Сейчас такой расклад кажется фантастическим, но он реален: если отбросить баллы за успешный для нас сезон-2017/18, то Россия сейчас занимала бы 18-е место. Что-то подобное может грозить нам уже через два года.

Возможный рейтинг УЕФА по итогам сезона-2022/23. Фото «СЭ»

Страшно и то, что конкуренты прогрессируют. Пожалуй, только у Турции схожая деградация, а Австрия, Сербия, Норвегия, Шотландия, Хорватия улучшают свое положение. А российские клубы приучают нас к поражениям в Европе, и это очень тревожно.