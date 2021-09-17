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Прогнозы на спорт

ЦСКА добьет «Спартак» после позора в Лиге Европы? Прогноз «СЭ» на главное дерби страны

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 18:00
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сейчас соперники не в лучшей форме.
ЦСКА — Спартак

18-20 сентября пройдут матчи 8-го тура РПЛ. Ключевая афиша: главное дерби страны — ЦСКА против «Спартака». «СЭ» подготовил прогноз на эту встречу. Поставить на дерби или любой другой матч тура можно с приветственным бонусом от БЕТСИТИ до 10 000 рублей.

Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Где смотреть матч ЦСКА — «Спартак»

Федеральный канал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет две игры тура. В воскресенье зрители увидят встречу «Сочи» — «Динамо» (начало трансляции в 18.55), а в понедельник — дерби ЦСКА и «Спартака» (19.00). Остальные шесть матчей будут транслироваться на канале «Матч Премьер».

Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Руй Витория.«Команда все сделала для победы. Я не сдамся». Руй Витория — о поражении от «Легии» и своем будущем в «Спартаке»

ЦСКА — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 20 сентября

На этот раз одно из главных противостояний российского футбола — матч середняков. После 7-го тура ЦСКА занимает 8-е место в таблице, а «Спартак» — 9-е. Трудно вспомнить, когда последний раз было что-то подобное. Сложные времени переживали и ЦСКА, и «Спартак», но хотя бы один из заклятых соперников был в порядке и вверху таблицы.

ЦСКА в последнем матче не смог обыграть «Арсенал» — 2:2. А «Спартак», приободрив болельщиков победой над «Химками» (3:1), затем в Лиге Европы уступил на своем поле польской «Легии» (0:1). Да еще и потерял из-за травмы Романа Зобнина.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает небольшим фаворитом ЦСКА. Коэффициент на победу команды Алексея Березуцкого — 2.50, на «Спартак» — 2.85, на ничью — 3.50.

В пяти матчах на «ВЭБ Арене» красно-белые побеждали лишь раз: в самом первом дерби на новом стадионе ЦСКА в апреле 2017-го. Затем — три поражения и ничья при общей разности мячей 3-8.

Обе команды не так много забивают. У «Спартака» в десяти матчах во всех турнирах восемь голов, при этом лишь однажды красно-белые отличились больше одного раза. Плюс дисквалифицирован форвард Александр Соболев. У ЦСКА дела чуть получше — десять голов в семи матчах. Но и это лишь седьмой показатель в РПЛ. С учетом важности матча и давления на команды оснований ждать результативного футбола немного.

Прогноз «СЭ»: победа ЦСКА при тотале меньше 2,5 голов в матче с отличным коэффициентом 5.50.

Считаете так же или хотите сделать другую ставку? Сделайте ставку на сайте БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр