ЦСКА добьет «Спартак» после позора в Лиге Европы? Прогноз «СЭ» на главное дерби страны

Сейчас соперники не в лучшей форме.

18-20 сентября пройдут матчи 8-го тура РПЛ. Ключевая афиша: главное дерби страны — ЦСКА против «Спартака». «СЭ» подготовил прогноз на эту встречу. Поставить на дерби или любой другой матч тура можно с приветственным бонусом от БЕТСИТИ до 10 000 рублей.

Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Где смотреть матч ЦСКА — «Спартак»

Федеральный канал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет две игры тура. В воскресенье зрители увидят встречу «Сочи» — «Динамо» (начало трансляции в 18.55), а в понедельник — дерби ЦСКА и «Спартака» (19.00). Остальные шесть матчей будут транслироваться на канале «Матч Премьер».

Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

ЦСКА — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 20 сентября

На этот раз одно из главных противостояний российского футбола — матч середняков. После 7-го тура ЦСКА занимает 8-е место в таблице, а «Спартак» — 9-е. Трудно вспомнить, когда последний раз было что-то подобное. Сложные времени переживали и ЦСКА, и «Спартак», но хотя бы один из заклятых соперников был в порядке и вверху таблицы.

ЦСКА в последнем матче не смог обыграть «Арсенал» — 2:2. А «Спартак», приободрив болельщиков победой над «Химками» (3:1), затем в Лиге Европы уступил на своем поле польской «Легии» (0:1). Да еще и потерял из-за травмы Романа Зобнина.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает небольшим фаворитом ЦСКА. Коэффициент на победу команды Алексея Березуцкого — 2.50, на «Спартак» — 2.85, на ничью — 3.50.

В пяти матчах на «ВЭБ Арене» красно-белые побеждали лишь раз: в самом первом дерби на новом стадионе ЦСКА в апреле 2017-го. Затем — три поражения и ничья при общей разности мячей 3-8.

Обе команды не так много забивают. У «Спартака» в десяти матчах во всех турнирах восемь голов, при этом лишь однажды красно-белые отличились больше одного раза. Плюс дисквалифицирован форвард Александр Соболев. У ЦСКА дела чуть получше — десять голов в семи матчах. Но и это лишь седьмой показатель в РПЛ. С учетом важности матча и давления на команды оснований ждать результативного футбола немного.

Прогноз «СЭ»: победа ЦСКА при тотале меньше 2,5 голов в матче с отличным коэффициентом 5.50.

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