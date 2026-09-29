«Каролина» возьмет второй Кубок Стэнли, а тренера «Торонто» уволят первым? Прогноз «СЭ» на сезон НХЛ

Авторы хоккейного отдела поделились ожиданиями от предстоящего чемпионата НХЛ.

Серийность — это черта, присущая НХЛ во все времена. Крайне редко команда, выигравшая титул, на следующий год выпадает из борьбы за Кубок Стэнли. Грамотно собранный костяк позволяет оставаться в списке претендентов не один год. Разумеется, при своевременном и точечном усилении. Недавние примеры «Тампы» и «Флориды», а еще ранее «Чикаго» это прекрасно подтверждают. От Запада на чемпионство замахиваются тоже одни и те же: «Вегас», «Колорадо», «Эдмонтон», «Даллас». Они каждый плей-офф пьют друг у друга кровь литрами.

На Востоке картина иная. «Монреаль» и «Баффало» — симпатичные команды на вырост. Они способны выйти на пик через пару лет. Есть еще мощно укомплектованная «Флорида», но из ее лидеров в последние годы выжимали все соки. Это не проходит безболезненно. Сергея Бобровского в команде тоже больше нет. Вот и получается, что почти ничего не потерявшая за межсезонье «Каролина» снова выглядит как основной фаворит на чемпионство.

«Вашингтону» при хорошем дуэте вратарей и грамотно скомпонованной обороне в минувшем сезоне не хватило баланса в игре. С этой проблемой и связаны ключевые ходы летом, призванные добавить качества нападению — как количественно, так и качественно. Умение контролировать шайбу и напрягать чужую оборону снимет давление с собственных защитников. Следовательно, от этого выиграет и голкипер Логан Томпсон, который и в 29 лет продолжает прогрессировать. В последний раз канадский вратарь завоевал «Везина Трофи» в 2021-м — им стал знаменитый Марк-Андре Флери. Тогда Томпсон находился вместе с ним в системе «Вегаса». Было бы символично, если бы сейчас голкипер «Кэпиталз» повторил достижение старшего товарища.

В концовке прошлого сезона габаритный нападающий Портер Мартоне, блестяще отыгравший год в студенческом хоккее за команду университета штата Мичиган, дебютировал в «Филадельфии» и произвел потрясающее впечатление: 10 (4+6) очков в 9 матчах регулярного чемпионата и еще 5 (2+3) в 10 играх плей-офф. Кажется, из него вырастет элитный форвард силового плана, которых обожают и в родной для него Канаде, и в городе Братской любви, где игрока уже полюбила публика. Конкуренция в борьбе за звание лучшего новичка у Мортоне серьезная: Гэвин Маккенна («Торонто»), Антон Фронделл («Чикаго»), Коул Хатсон («Вашингтон»). Но его роль в составе «Флайерз» уже определена — в команде сделают все, чтобы он как можно быстрее стал успешным. У Мортоне все для этого есть.

В эпоху больших контрактов все решают небольшие зарплаты и соответствующая глубина состава. Все это у «Каролины» есть, а еще они самые бегущие в лиге, поэтому не вижу причин, чтобы забег за кубком не повторился. «Монреаль» может помешать, но пока команда Мартена Сан-Луи не настолько хороша, чтобы сделать это в реальности. А в финале с Запада Род Бриндамор разберет любого, там теперь все плохо с зарплатами и глубиной.

Стенберг настолько сильнее Маккенны на предсезонке, что даже вопрос не стоит, кто в итоге заберет «Колдер». Пока так. Может, Гэвин что-то изменит, но швед, по мне, изначально сильнее. И легко заберет свое. В «Сан-Хосе» с этим полегче будет.

Александр Овечкин не будет много забивать. С чего бы. Он малоподвижен, объем катания минимальный, штук 12 в большинстве положит — и уже прекрасно. И в равных добавит, но не очень много. Даже в режиме полного благоприятствования он не дает жары даже близко. Рекорд Уэйна побьет, и хорошо.

«Монреаль» не первый год движется к группе контендеров. Молодежь взрослеет и прогрессирует, точечная селекция добавляет команде опыта. Развивается и главный тренер Мартен Сан-Луи. Уже в прошлом плей-офф «Канадиенс» добрались до финала Востока, где, измотанные двумя семиматчевыми сериями, не справились с будущим чемпионом — «Каролиной». В ближайшем сезоне «Монреаль» станет еще сильнее. И вполне может воспользоваться просадкой привычных для последних лет вожаков своей конференции.

На Западе для меня все стабильно. «Вегас» даже с потерей Павла Дорофеева обладает самым сбалансированным составом, в котором сочетаются опыт и голод до больших побед. В прошлом плей-офф «рыцари» лихо прошли три раунда и только против «Каролины» получили серьезное сопротивление. В новый сезон команда заходит с молодым тренером Райаном Крэйгом, который дебютирует в НХЛ на этом посту. Навредить настолько мощному составу это не должно, а вот привнести свежие идеи и донастроить и без того отлаженный механизм специалисту по силам.

Коннор Макдэвид продолжит править в НХЛ. Его поход за очередным «Арт Россом» постараются испортить Никита Кучеров, Нэйтан Маккиннон и Маклин Селебрини. В последнего верю даже больше, чем в лидера «Колорадо». Однако фронтмен «Эдмонтона» — безальтернативный номер один в плане набора очков в регулярке. Слишком многое в «Ойлерз» завязано на поцелованном Богом канадце.

Среди снайперов верю в потенциал Тэйджа Томпсона. Форвард уже показывал высокую результативность, а вместе с подъемом «Баффало» может нацелиться на «Морис Ришар». А вот от Александра Овечкина жду не больше 25 голов — «Вашингтон» должен постепенно понижать влияние великого снайпера на атаку, в том числе в большинстве.

Равно как Макдэвид продолжит царствовать, так и русские вратари не ослабят свое доминирование. На этот раз ставлю на Илью Сорокина, который готов забрать первую в карьере «Везину Трофи». Высочайшее давление в «Торонто» ожидает первого номера драфта Гэвина Маккенну. К нему парень должен быть готов. Иначе адаптация ко взрослому хоккею затянется, а вместе с этим будет расти армия хейтеров. Но если Маккенна с первых матчей начнет приносить очки и победы «Лифс», голосование за «Колдер» лишится интриги.

«Каролина» создает полное впечатление команды-династии, которая может взять далеко не один кубок в своем прайме. На Востоке серьезным конкурентом точно будет «Монреаль» с кучей молодых звезд, но машину Рода Бриндамора им будет остановить не под силу. Да, с Александром Никишиным «Харрикейнз» стали бы еще сильнее, вот только если за него клуб получит компенсацию, например в виде Коннора Хеллибака из «Виннипега», то соперникам можно даже не начинать сезон.

Да, самый очевидный выбор в прогнозе на лучшего бомбардира — не прекращающий напрасно надеяться на кубок в «Эдмонтоне» Коннор Макдэвид. Но рискну поставить на выдавшего абсолютно гениальный прошлый сезон Маклина Селебрини. «Сан-Хосе» хорошеет с каждым годом, так что настрелять 20-летний вундеркинд должен прилично.

Должность главного тренера «Торонто» априори подразумевает большой риск быть уволенным в случае неудачных результатов. А каких-то предпосылок для того, чтобы «кленовые листья» вдруг стали крушить всех подряд, нет — пожалуй, за исключением появления первого номера драфта-2026 Гэвина Маккенны. Но и его, и Стенберга из «Шаркс» уделает наш Роман Канцеров — закаленный абстракциями и воспитанием Андрея Разина нападающий должен чувствовать себя в «Чикаго» максимально комфортно.

Совсем не удивлюсь и второй «Везине» подряд от Андрея Василевского, а вот Александр Овечкин, к сожалению, на титул лучшего снайпера лиги претендовать не будет — эти времена прошли. Но, вероятно, последний сезон легенды в НХЛ в любом случае притянет большое внимание к каждому матчу. И забить Овечкин должен достаточно — не меньше 30 голов.

В прошлом сезоне для многих стал большой неожиданностью невыход в финал «Колорадо», тотально доминировавшего в регулярке. Сейчас, думаю, «Эвеланш» не повторят ошибки. Они чуть сбавят обороты в гладком чемпионате, как делали это в сезоны Кубков и «Детройт», и «Вашингтон», и «Тампа», зато полностью вложатся в плей-офф. С «Каролиной» в ее нынешнем виде бороться сложно, но если на масштаб таланта лидеров «лавины» наложить классную командную игру, то устоять перед ней почти невозможно.

К борьбе за «Арт Росс» и «Харт Трофи» наряду с привычными Макдэвидом, Маккинноном и Кучеровым присоединится Селебрини, ставший уже настоящей суперзвездой. Надеюсь в этом плане и на Капризова.

Совершенно непонятная ситуация с вратарями — очень любопытно, как получится у Бобровского в «Торонто» и где по итогам своих споров с «Виннипегом» окажется Хеллибак. Понятно, что один из стабильных претендентов на «Везину», уже дважды, включая прошлый сезон, ее бравший, — Василевский. Но чутье заставляет меня поставить на Шестеркина. А в случае со снайперами мне кажется, что мы увидим мощное возрождение Мэттьюса.

В отставку первым может уйти и Шелдон Киф из «Нью-Джерси» — у них с Брюнеттом схожая ситуация в том, что их назначали бывшие генеральные менеджеры их клубов. К тому же в «Девилз» летом заменили почти весь штаб Кифа, и это громкий звонок для специалиста.

Овечкин, думаю, не сбросит оборотов и не станет тенью себя былого. Не думаю, что ему все еще под силу 40-голевые сезоны, тем более что резкое усиление состава, вероятно, сократит его игровое время, но 30 он может забить вполне.