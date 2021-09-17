Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о ситуации в красно-белом клубе.

«Привет, конюшня. Ну как твои дела?» ( Twitter ФК «Спартак», 25 апреля 2021 года, после победы в дерби над ЦСКА в 27-м туре РПЛ-2020/21).

Умрешь — начнешь опять сначала,

Из года в год, из века в век:

Твоя команда проиграла,

«Санкт-Галлен», «Легия», АЕК ( Twitter Манежка, 4 августа 2016 года, после поражения «Спартака» от кипрского АЕК в отборе Лиги Европы-2016/17, ретвит 15 сентября 2021 года после поражения от «Легии» в 1-м туре ЛЕ-2021/22).

— Леонид Арнольдович Федун, пожалуйста, продайте клуб! Сил смотреть на это все уже нету... ( Twitter экс-хавбека «Спартака» Максима Калиниченко, 15 сентября 2021 года, после поражения от «Легии» в 1-м туре ЛЕ-2021/22).

От предыдущего до предстоящего в понедельник дерби ЦСКА остался примерно тем же. А вот у «Спартака» эти пять месяцев вместили столько всего, что могло бы хватить на целую эпоху.

«Спартак» сейчас в огне.

Эту фразу в последнее время используют как прямой перевод с английского, желая подчеркнуть, насколько хорош спортсмен или клуб, — но зачем ограничивать англицизмами наш родной язык?

Справедливости ради признаем, что в огне не только «Спартак». Что проблемы — чисто спортивные, организационные, имиджевые — в большей или меньшей степени испытывает большинство наших клубов.

Но это — «Спартак». Где все сразу же попадает под увеличительное стекло. Тем более — в преддверии 100-летнего юбилея.

И, как представляется, результаты и повестку дня формируют вещи очевидные и неочевидные.

Что из очевидных?

Команда в кризисе. Психологическом, игровом, кадровом и, похоже, функциональном, если в составе сборной в сентябре на поле выходят только двое. Да и то их можно выпустить всего на тайм по очевидно не тактическим причинам.

Руй Витория — хромая утка. После фиаско с «Легией» португальца может спасти только мощная победа в дерби. Но даже это вряд ли что-то изменит в глобальном смысле — тренер остался в полном одиночестве, от него ушел даже переводчик. От Руя ждут уже не объяснения неудач, а рассказа о том, что происходит на самом деле. Почему Витории не купили футболистов, кто именно должен был этим заниматься и существовало ли вето на трансферы — тут переходим к вещам неочевидным.

Сейчас красно-белый мир наполнен негативом по отношению к игрокам, тренеру и Федуну. Если в 2016-м после провала на Евро прозвучало «мы говно», то после «Легии» трибуны кричали «вы говно». От ЧЕ-2016 до ЧМ-2018 прошло два года, изменить клуб можно за более короткие сроки. Призывы «Федун, продай «Спартак» звучат все громче и все чаще — но надо понимать, что здесь нет несогласных.

Владелец говорит о своем желании расстаться со «Спартаком» не первый год. Непонятно одно: слишком высока цена, нет желающих или есть какая-то иная причина? Впрочем, неясно и то, как можно все это время руководить клубом, если одновременно хочешь расстаться с ним.

И если сложное равновесие продержится до тех пор, пока не найдется покупатель, необходимо перейти от вещей очевидных и неочевидных к данности, которую следует принять.

На «Спартак» будет тратиться столько же денег, сколько уходило в последние годы. Сумма немалая, но увеличения ждать не придется — особенно в трансферных вопросах.

Негатив в адрес Федуна станет нарастать. Равно как после каждого поражения — усиливаться призывы продать «Спартак». И есть ощущение, что давление превратится в беспрецедентное — не только с трибун и в соцсетях, но и в медиапространстве. То, что зарождается сейчас, — это еще не волна. Это лишь ее начало. Реакция болельщиков свидетельствует, что их раздражают не поражения сами по себе, а то, как легко утеряны успешные времена и люди.

Работать в подобной атмосфере сможет только тренер, который сразу же начнет давать результат. И, более того, каким бы сильным ни был соблазн заговорить о своих специалистах — понятно, что речь пойдет о трех кандидатах: Черчесове (при жесткой оппозиции Заремы и части болельщиков), Карпине (но только после ЧМ-2022 или раньше, если сборная не поедет в Катар), Бушманове (с кем «Спартак-2» вышел в лидеры ФНЛ и кто в последние годы, вероятно, самый приближенный к Федуну тренер) — надо отдавать себе отчет в том, что после Витории снова придет иностранец. Итальянец, как и ожидаемый новый спортивный директор, или нет — сейчас не угадать. Но как уверяют информированные люди — не Тедеско.

В общем, в выходные предстоит только 8-й тур РПЛ, а у «Спартака» уже начинается время перемен. При этом пока никто не может четко понять, что происходит с красно-белыми.

И уже тем более предсказать, что с ними будет в дальнейшем.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.