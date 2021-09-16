Догнать и перегнать Мальту. Россия в еврокубках проваливается все глубже

В 1-м туре групповых турниров еврокубков клубы РПЛ на троих набрали всего одно очко.

«Все нормально. Падаю», — докладывал обстановку герой Леонида Быкова в легендарном фильме о Великой Отечественной войне «В бой идут одни старики». Вот и российский футбол примерно в том же состоянии. Внешне все нормально: бюджеты неплохие, миллионные зарплаты платятся, парни ездят на сборы, тренируются, играют. А на выходе — падаем. Причем конца и края этому не видно.

От поляков и сербов вылетели «Рубин» и «Сочи», «Спартак» завершил путь в Лиге чемпионов на «Бенфике», а 1-й тур группового этапа принес стране одну ничью и два поражения. Запоминается последнее — и этим последним стал точный удар Анджорина, который позволил «Локо» в меньшинстве в концовке вырвать домашнюю ничью с «Марселем».

Но это эмоциональная реакция. Рационально же одно набранное очко за тур Россию никак вперед не двигает. В таблице коэффициентов УЕФА за этот сезон впереди нас по-прежнему Эстония (2,33 балла) и даже Мальта (1,875). Не говоря уж о «грозной» Молдавии, заработавшей 4 балла против наших 1,7.

Понятно, что с победителем Лиги чемпионов «Челси» тягаться сложно (хотя «Зенит» как раз смотрелся неплохо), но домашнее поражение «Спартака» от скромной «Легии» — это очередной мощный удар по российскому футболу.

Похоже, от красно-белых этой евроосенью ждать чудес точно не приходится. Остается надеяться на крепкий по составу «Зенит» да довольно стабильный «Локомотив».

Тот против французского «Марселя» был как раз индикатором. Команда Марко Николича уверенно выглядит в РПЛ, неплохо укрепилась на 30 миллионов евро летом, но как же далека по уровню от пятого клуба Франции, пусть и сделала с ним героическую ничью! По ходу встречи в Черкизове возникало ощущение, что пятиклассники встречаются с третьеклассниками — настолько футболисты гостей оказывались быстрее, мощнее и точнее. А ведь еще каких-то 4-5 лет назад мы замахивались на то, чтобы вытеснить французов из топ-6 ведущих европейских чемпионатов. Теперь и удержаться среди первых пятнадцати кажется неподъемной задачей.

В РПЛ лучший бомбардир Смолов и лучший ассистент Жемалетдинов делают разницу, их сложно сдержать. Для «Марселя» это ничто — с представителями сборной России они справлялись играючи. Разве что однажды Смолов взорвался — когда ахнул в штангу.

У одних — быстроногий Юндер, у других — купленный за 5 миллионов евро тягучий Тикнизян, который сначала запускает соперника себе за спину, а потом валит турка, зарабатывая удаление и пенальти.

Хорошо, что пришедшему из «Челси» Анджорину, которому не пристало бояться «Марселя», удался в концовке «лаки-панч». Ничья намного приятнее поражения.

Однако тенденции выступления клубов РПЛ в еврокубках по-прежнему пугают.

Все нормально, падаем.