«Ростов» обыграет «Динамо», «Спартак» потеряет очки в Казани? Прогнозы на 1-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков в новом сезоне начинают бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко и народный артист России Сергей Мигицко.

«Ростов» — «Динамо»

Андрей Червиченко — 1:0. Домашние стены помогут «Ростову» хорошо начать чемпионат. Состав «Динамо» немного сильнее, но ростовчане победят.

Сергей Мигицко — 1:0. Для Карпина всегда было важно хорошо начать чемпионат. Домашние стены должны помочь «Ростову».

«Химки» — «Зенит»

Червиченко — 0:3. Тут без вопросов, «Зенит» точно выиграет. Если даже он будет валять дурака, никаких шансов у «Химок» не появится.

Мигицко — 0:2. «Химки» очень слабо провели предсезонный турнир. Думаю, что желания у них будет достаточно, но «Зенит» на классе одержит уверенную победу.

«Локомотив» — «Арсенал»

Червиченко — 2:1. «Арсенал» был слаб в конце прошлого сезона. «Локомотив» в матче с «Зенитом» ничего не показал, но на своем поле команда должна побеждать даже таким молодым составом.

Мигицко — 2:0. На счет в Суперкубке смотреть не нужно, там железнодорожники играли против чемпионской команды. Думаю, что «Локомотив» выиграет.

«Рубин» — «Спартак»

Червиченко — 2:2. Проиграв 0:4 в предсезонном турнире, «Рубин» будет что-то менять в игре. Так что можно ждать первой потери очков «Спартаком». Скорее всего, матч закончится вничью.

Мигицко — 1:2. «Спартак был очень хорош в предсезонном Кубке, много забивал, показывал комбинационный футбол. Видимо, новый тренер влил в команду новую энергию. Красно-белые продолжат свою удачную серию.

«Урал» — «Краснодар»

Червиченко — 1:2. В этой встрече «Краснодар» победит. Команда лучше по составу и опыту, игру прошлого сезона можно забыть. «Урал», конечно, домашняя команда, но «быкам» по силам выиграть даже в Екатеринбурге.

Мигицко — 1:1. От этого матча можно ожидать что угодно. «Урал» неуступчиво играет дома, думаю, матч закончится ничьей.

«Крылья Советов» — «Ахмат»

Червиченко — 1:1. «Крылья» неплохо смотрелись в финале Кубка, есть кому играть и кому забивать. Ну и «Ахмат» под управлением Талалаева выглядит неплохо. В Самаре будет ничья.

Мигицко — 1:1. «Крылья» только вернулись в РПЛ, они вышли на новый уровень. Будет упорная борьба. «Ахмат» всегда дает бой, жаждет забрать очки у любого соперника. Тут тоже стоит ожидать ничьей.

ЦСКА — «Уфа»

Червиченко — 1:0. «Уфа» в конце прошлого сезона смотрелась хорошо. Игра будет вязкой, но за счет домашнего поля ЦСКА одержит победу.

Мигицко — 2:0. Без комментариев, просто домашняя победа ЦСКА.

«Нижний Новгород» — «Сочи»

Червиченко — 1:2. «Сочи» выиграет этот матч за счет опыта выступлений в премьер-лиге.

Мигицко — 1:0. Я очень буду болеть за Сашу Кержакова, он поехал с боевым настроем в Нижний Новгород. «Сочи» ведь еще еврокубковый матч проведет. Думаю, что «Нижний Новгород» выиграет.