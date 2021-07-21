Константин Алексеев — о готовности бело-голубых к сезону.

«Динамо» в минувшем сезоне радовало болельщиков открытием новых талантов в лице Захаряна и Тюкавина, атакующей агрессивной игрой, ставкой на молодость и задор. Все это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, но далеко не всегда гарантирует результат.

Амбиции нового владельца клуба — банка ВТБ — заметно выше, чем занятое седьмое место. Молодость молодостью, но нужны также опытные дядьки, которые и направят, и способны приносить результат уже сегодня. С этим пониманием «Динамо» летом и вышло на трансферный рынок.

Тем более что и потери случились. Не стали продлевать соглашения с Каборе, Нойштедтером, Липовым, Москвичевым, в аренду ушел Комличенко, наверняка случится расставание с Игбуном, который должен освободить легионерское место в заявке. Пусть в стартовый состав никто из них не проходил, но на замену они выходили частенько, так что глубина скамейки заметно уменьшилась.

Взамен у бело-голубых пока четыре новичка, причем только двое — с прицелом на то, что будут играть с первых минут. Это два латиноамериканских защитника — левый Диего Лаксальт и центральный Фабиан Бальбуэна.

28-летний уругваец феерил на ЧМ-2018, после чего «Милан» купил его за 19 миллионов евро. Правда, дальше дела пошли не так здорово, последний сезон Лаксальт провел в аренде в «Селтике», а «Динамо» достался за 3,5 миллиона евро.

У 29-летнего Бальбуэны успехи посвежее — он играл за сборную Парагвая нынешней весной, ездил в июне на Кубок Америки, в прошедшем сезоне провел 14 матчей в АПЛ за «Вест Хэм».

На родине Бальбуэна получил прозвище Генерал. Как шутят болельщики, «куда же «Динамо» без генералов». Но уже по первым контрольным матчам стало понятно, за что его так прозвали. Защитник действительно производит впечатление солидного и основательного человека.

Бальбуэна должен добавить стабильности обороне. Лаксальт же — серьезный конкурент Скопинцеву, которого в прошлом сезоне фактически не было. На левый фланг обороны вынужден был при необходимости переходить Варела — номинальный правый защитник. Этот уругваец, к слову, стал полноправным динамовцем — после окончания аренды его контракт выкуплен у «Копенгагена» за 1 миллион евро.

Есть еще два новичка «на вырост».

За 1,5 миллиона евро «Динамо» купило у тбилисских одноклубников Луку Гагнидзе. 18-летнему самородку пока сложно выдержать конкуренцию, к тому же он легионер, так что планируется отдать грузинского центрального полузащитника для начала в аренду в «Урал». Но в перспективе в нем на родине видят игрока уровня Хвичи Кварацхелии.

Кроме того, из «Зенита-2» перешел центральный защитник Саба Сазонов, который тоже вряд ли быстро отвоюет себе место на поле.

А вот еще одного новичка болельщики ждут с особым нетерпением. Речь о нападающем. В прошлом сезоне в РПЛ ни один форвард бело-голубых не забил больше четырех голов. Столько у Грулева, Комличенко и Нжи. Три — у Тюкавина. При этом Комличенко уже в «Ростове», а Нжи и Грулева главный тренер Сандро Шварц на сборах использует справа в полузащите. Россиянин к тому же получил травму и, по словам Шварца, пропустит первые туры. Впереди только одна опция — 19-летний Тюкавин. Плюс совсем неопытный 18-летний Гладышев. Маловато для борьбы за еврокубки, а эту цель наверняка поставят перед командой.

В «Динамо» важность задачи понимают, однако хотят подписать действительно классного форварда. А таких в Россию не так-то просто заманить. Особенно в июле, когда они рассчитывают дождаться хороших предложений из топ-чемпионатов.

Сообщалось, скажем, об интересе к Арнаутовичу из китайского «Шанхай СИПГ» и Митровичу из «Фулхэма». Это действительно забивные парни. У того же Митровича, скажем, к 26 годам уже больше 40 голов за сборную Сербии. Но английский клуб купил его за 25 миллионов евро и не хочет остаться в минусе. Понятно, что подступиться сложно.

Но, по крайней мере, направление мыслей динамовских руководителей болельщиков должно обнадеживать. Уровень притязаний серьезный. Осталось только, чтобы желания совпали с возможностями.

А пока бело-голубые вступают в сезон с молодым Тюкавиным на острие атаки. И это серьезный вызов и отличный шанс для молодого парня.

Календарь на старте

23.07. «Ростов» (г)

31.07. «Уфа» (г)

08.08. ЦСКА (д)

14.08. «Ахмат» (г)

20.08. «Урал» (г)

28.08. «Локомотив» (д)

У бело-голубых непростое расписание в начале сезона. До сентябрьской паузы на матчи сборных — четыре гостевых встречи и только две домашние. И те — с московскими клубами, так что о преимуществе своего поля в них можно говорить с определенной долей условности.