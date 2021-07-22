«Зенит» остался без Малкома. Это намного серьезнее, чем кажется

Малком отправился на Олимпиаду, и «Зениту» около месяца придется обходится без него.

Весной «Зенит» добился развития интерпретаций в схеме 4-4-2. По сути была достигнута полноценная вариативность в структуре атаки. Команда хорошо наиграла 4-4-2 ромбом, 4-2-2-2 (ложные вингеры), классические 4-4-2 и гибрид с 4-2-3-1. Такого разнообразия при Семаке еще не было. «Зенит» наконец стал непредсказуемым (относительно).

Команда также прибавила в переходных фазах из обороны в атаку. Как после успешного прессинга, так и при своих контратаках. Это было достигнуто за счет двух аспектов — высокая линия обороны и более широкое использование подходящих исполнителей (Мостовой, Малком, Вендел).

Эти два аспекта во многом держались на Малкоме. Важно, что у Сергея Семака нет игрока на замену, который бы хотя бы частично взял на себя функционал бразильца. Нужен левоногий скоростной дриблер, таких в составе нет. Можно конечно рассмотреть варианты с левыми защитниками (Сантос и Круговой), но это совсем экзотика.

Что предпримет Семак?

Скорее всего, Сергей Богданович закроет позицию универсальным Кузяевым (наиболее вероятно) или профильным Суторминым. Можно вспомнить как в прошлом сезоне Семак внедрил 4-4-2 в линию с ложными вингерами из-за травмы Малкома. Кузяев и Вендел номинально занимают позиции вингеров на флангах, но часто уходят в центр, под нападающих или вообще в линию к нападающим. Первое применение этой схемы — тотальный разгром ЦСКА.

Получалась ситуация, когда защитникам и опорникам ЦСКА приходилось контролировать многочисленные включения в штрафную из глубины не только опорников и крайних защитников, но и Вендела с Кузяевым на регулярной основе. Слишком много переменных. Неудивительно, что Ахметов и Обляков провалились, а Гончаренко позже бросил в бой всех центральных полузащитников, чтобы усилить контроль этих включений хотя бы количественно. Позже ложные вингеры помогли «Зениту» в целой серии матчей.

Отъезд Малкома — шанс Дзюбы снова стать главным плеймейкером

С приходом/восстановлением Вендела и Малкома Семак предпринимал попытки строить игру с меньшим креном на Дзюбу. Плеймейкерский объем Артема различными способами пробовали перераспределять. Весна показала насколько успешно это можно делать.

С отъездом Малкома теряется не только его плеймейкерский вклад, но и корректируется вклад Вендела. Он чаще обычного оказывается не созидателем, а завершителем за счет роли ложного вингера (открывается в неожиданных местах, что создает условия чаще бить). В таких условиях умение Дзюбы стягивать на себя соперников и отдавать умные/скрытые/разрезающие передачи, особенно важно. Других мощных инструментов для доставки мяча в штрафную у «Зенита» нет.

Забудьте Влашича, король давно сменился

Прошлый сезон Малком завершил с такими показателями. Лучший игрок «Зенита» по объему дриблинга в среднем за матч (11-ый в лиге), аналогично по собранным фолам. Восьмой в лиге по успешности обводок, но делит первое место по успешности среди вингеров и нападающих. Лучший по точности передач вразрез и в целом везде в топе по точности или успешности чего-либо. Лучший по ключевым передачам в среднем за матч.

Лучший по рывкам с продвижением мяча, обойти такую машину в таскании мяча как Кабелла очень непросто. Позади остался и Хвича. Лучший в лиге с огромным отрывом по количеству точных передач в радиус 20 метров от центра ворот соперника. Лучший по опасности передач (xThreat). Лучший вместе с Азмуном по участию в голевых атаках в среднем за 90 минут.

Остается лишь верить, что Малком вернется из Японии целым...