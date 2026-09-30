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Месси и Роналду прощаются со сборными по-разному — почему Криштиану не удалось уйти красиво

Уйти красиво — искусство. Месси им владеет, Криштиану Роналду — нет

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Криштиану Роналду.
Фото AFP
Константин Алексеев — о демарше великого португальца.

Насколько же переплетены судьбы и карьеры Месси и Роналду. Как шли параллельно два самых ярких футболиста поколения, борясь ежегодно за «Золотой мяч», так и к прощанию со сборными подошли практически одновременно.

Но как по-разному! И это отличие — прямое отражение их характеров.

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Португалец всегда был образцовым нарциссом. Эта черта и подняла его на вершину. Невероятное трудолюбие, работа над собой позволили Криштиану стать лучшим бомбардиром века — почти тысяча голов. Но самовлюбленность в конце карьеры и подвела Роналду. Он не смог осознать, что уже не тот — потерял скорость и не приносит пользу сборной. Сбежал из национальной команды прямо перед игрой, обидевшись на решение тренера оставить в запасе. Хотя мог бы усмирить гордыню, согласиться на роль джокера, чтобы плавно подойти к прощальному матчу.

Лионель Месси.
Фото Reuters

Вообще-то он напрашивался уже давно. Это Месси до последнего тащил свою сборную, выведя ее в финал ЧМ-2026. КриРо если куда и тащил, то только на дно. Снизившиеся с возрастом физические возможности не позволяли обоим в последнее время помогать обороне, но в таком случае ты обязан компенсировать это волшебством в атаке. У Месси это получалось, у Роналду — нет. Согласиться с новой ролью он не смог.

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6 октября Лео проведет свой последний матч в сборной. Его увидит весь мир, аргентинцу будут рукоплескать.

Уйти красиво — искусство. Месси им владеет. Роналду с его блестящей карьерой — к сожалению, нет. Криштиану заслужил достойное прощание, но он решил вместо восклицательного знака поставить кляксу.

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Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
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