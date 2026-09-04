Источник: «Локомотив» и «Крылья Советов» не смогли договориться о трансфере Олейникова

Трансфер полузащитника Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в «Локомотив» не состоится, сообщил «Чемпионат».

По данным источника, стороны не договорились об условиях сделки. Ранее сообщалось, что в трансфере 27-летнего футболиста заинтересован главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов, а генеральный директор московского клуба Борис Ротенберг выступает против подписания игрока.

Олейников перешел в «Крылья Советов» из «Ахмата» в 2024 году. Его контракт рассчитан до лета 2027-го. В сезоне-2026/27 полузащитник принял участие в 8 матчах во всех турнирах и забил 3 гола.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.