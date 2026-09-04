Угальде признан лучшим игроком «Спартака» в августе

Нападающий Манфред Угальде признан лучшим футболистом «Спартака» по итогам августа, сообщает пресс-служба московского клуба.

В голосовании болельщиков 24-летний костариканец набрал 45 процентов голосов.

В августе Угальде забил пять мячей. Также после его действий был зафиксирован автогол в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

После шести туров «Спартак» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.