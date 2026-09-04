«Балтика» продлила контракт с капитаном команды Менделем

«Балтика» продлила контракт с полузащитником Андреем Менделем, сообщила пресс-служба калининградского клуба.

Новое соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 10 июня 2028 года.

Мендель перешел в «Балтику» из «Факела» в сентябре 2024-го. Вместе с калининградской командой он одержал победу в Первой лиге и вышел в РПЛ. Полузащитник принял участие в 46 матчах «Балтики» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

«Балтика» с 10 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 6 сентября команда у себя дома сыграет с «Локомотивом» в 7-м туре чемпионата России.