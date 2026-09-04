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Арбитр Сергей Карасев вернулся к работе в РПЛ и назначен судьей матча 7 тура Балтика — Локомотив 6 сентября 2026

Судейство

Карасева вернули и снова назначили на матч «Балтики»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сергей Карасев вернулся к работе в чемпионате России и назначен судьей матча 7-го тура «Балтика» — «Локомотив», который пройдет в Калининграде 6 сентября. Вновь получил назначение и Данил Набока — резервным на завтрашнюю игру «Ростов» — «Факел».

Оба они до этого пропустили 6-й тур РПЛ и 3-й тур группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Предположительно, были наказаны за бездействие в эпизоде встречи «Балтика» — «Рубин» (1:1), в котором главный тренер калининградцев Андрей Талалаев, находясь в технической зоне, показал оскорбительный жест, обращенный к кому-то на трибуне. Тогда он ошибочно избежал удаления.

В видеоразборе спорных моментов департамент судейства и инспектирования указал: «Резервный судья и ассистент видеоарбитра должны были сообщить главному судье о данном инциденте».

Между тем Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) подтвердил «СЭ», что протокол ВАР не изменился и видеоассистенты не вправе вмешиваться в действия рефери в такой ситуации: «Это не тот эпизод, в котором ВАР должен вмешиваться, поскольку данное нарушение не относится к числу тех, которые могут повлиять на ход матча». То есть по правилам игры, утвержденным ИФАБ и действующим во всем мире, Карасев был не вправе что-то подсказывать арбитру Алексею Сухому.

Или же столичного рефери не наказывали и он не работал в чемпионате и Кубке России по другим причинам?

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РПЛ
Сергей Карасев (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Максим Глушенков

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 5
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Зенит

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Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
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Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
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Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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 4 1 0
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