Карасева вернули и снова назначили на матч «Балтики»

Сергей Карасев вернулся к работе в чемпионате России и назначен судьей матча 7-го тура «Балтика» — «Локомотив», который пройдет в Калининграде 6 сентября. Вновь получил назначение и Данил Набока — резервным на завтрашнюю игру «Ростов» — «Факел».

Оба они до этого пропустили 6-й тур РПЛ и 3-й тур группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Предположительно, были наказаны за бездействие в эпизоде встречи «Балтика» — «Рубин» (1:1), в котором главный тренер калининградцев Андрей Талалаев, находясь в технической зоне, показал оскорбительный жест, обращенный к кому-то на трибуне. Тогда он ошибочно избежал удаления.

В видеоразборе спорных моментов департамент судейства и инспектирования указал: «Резервный судья и ассистент видеоарбитра должны были сообщить главному судье о данном инциденте».

Между тем Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) подтвердил «СЭ», что протокол ВАР не изменился и видеоассистенты не вправе вмешиваться в действия рефери в такой ситуации: «Это не тот эпизод, в котором ВАР должен вмешиваться, поскольку данное нарушение не относится к числу тех, которые могут повлиять на ход матча». То есть по правилам игры, утвержденным ИФАБ и действующим во всем мире, Карасев был не вправе что-то подсказывать арбитру Алексею Сухому.

Или же столичного рефери не наказывали и он не работал в чемпионате и Кубке России по другим причинам?