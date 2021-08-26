«Спартак» снова потеряет очки, «Зенит» обыграет ЦСКА. Прогнозы на 6-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший игрок «Спартака» Дмитрий Ананко и певец Юрий Лоза.

«Уфа» — «Крылья Советов»

Дмитрий Ананко — 2:1. У «Уфы» сейчас непростая турнирная ситуация. Несмотря на это, фактор домашнего поля поможет «Уфе» победить.

Юрий Лоза — 1:0. «Уфе» пора бы уже начинать выигрывать. Если не сейчас, то когда еще?

«Спартак» — «Сочи»

Ананко — 2:2. Хотелось бы пожелать «Спартаку» победы, но вся эта ситуация, что происходит сейчас в клубе и вокруг него, не добавляет позитива команде. «Сочи» же показывает неплохой футбол. Поэтому, наверное, будет боевая ничья.

Лоза — 1:0. «Сочи» набирает очки с большим трудом. Команде не хватает какой-то свежести, что ли. А «Спартак» будет биться, потому что ему есть что доказывать — и прежде всего своим болельщикам.

«Ахмат» — «Арсенал»

Ананко — 2:0. У себя дома грозненцы берут очки практически в каждом матче. Думаю, что «Ахмат» в этой встрече должен победить.

Лоза — 2:0. «Арсенал» сейчас не в том состоянии, чтобы бороться на выезде с «Ахматом». Грозненцы дома очень сильны.

«Зенит» — ЦСКА

Ананко — 3:1. Армейцы выиграли в прошлом туре, но «Зенит» — лидер нашего чемпионата. ЦСКА пока играет нестабильно, поэтому поставлю на победу хозяев.

Лоза — 2:1. Думаю, что «Зенит» все-таки одолеет ЦСКА. Пусть и в упорной борьбе.

«Урал» — «Ростов»

Ананко — 1:1. Обе команды плохо начали сезон. В особенности это касается «Урала». Скорее всего, здесь будет ничья.

Лоза — 0:0. И «Урал», и «Ростов» мало забивают. Думаю, что игра закончится вничью, команды обойдутся без голов.

«Химки» — «Нижний Новгород»

Ананко — 1:0. «Нижнему» пока больше везет. «Химки» же показывают более качественный футбол, поэтому они, на мой взгляд, должны победить.

Лоза — 1:0. «Химки» сейчас выглядят чуть получше. «Нижний Новгород» будет сопротивляться, но подопечные Кержакова играют нестабильно. Поэтому хозяева, как мне кажется, выиграют.

«Динамо» — «Локомотив»

Ананко — 2:1. Поставлю на победу «Динамо». Это, как мне кажется, сейчас самая интересная команда в РПЛ в плане игры и развития. Радует их молодежь. Если не в этом сезоне, то через год-два «Динамо» точно будет бороться за чемпионство.

Лоза — 1:1. Команды примерно одинаковы по классу, поэтому предсказать, кто выиграет, крайне тяжело. Думаю, что игра будет тяжелая, и матч закончится вничью.

«Краснодар» — «Рубин»

Ананко — 2:2. Будет интересный матч. Скорее всего, команды сыграют вничью.

Лоза — 1:1. То, что «Рубин» на старте сезона набрал так много очков, — скорее везение, чем мастерство. И те и другие могут «выстрелить». На мой взгляд, здесь также будет ничья.