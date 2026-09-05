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Страхиня Эракович перешел из Зенита в аренду в Самсунспор

«Зенит» объявил об аренде Эраковича в «Самсунспор»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Страхиня Эракович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович на правах аренды перешел в турецкий «Самсунспор», сообщает пресс-служба российского клуба.

Соглашение между сторонами действует до конца сезона-2026/27.

Эракович летом 2023 года перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды». С того момента он провел за сине-бело-голубых 85 матчей и сделал 6 результативных передач.

Во второй половине прошедшего сезона Эракович играл в аренде за «Црвену Звезду». Его контркт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

После 6 туров «Зенит» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Самсунспор» с 4 очками идет десятым в турецкой Суперлиге.

Андрей Мостовой, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Мирлинд Даку.«Зенит» отпустил Мостового, «Локо» продал Батракова и Карпукаса, «Спартак» купил Даку. Таблица переходов РПЛ

Источник: ФК «Зенит»
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ФК Зенит
Страхиня Эракович
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1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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