«Зенит» объявил об аренде Эраковича в «Самсунспор»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович на правах аренды перешел в турецкий «Самсунспор», сообщает пресс-служба российского клуба.

Соглашение между сторонами действует до конца сезона-2026/27.

Эракович летом 2023 года перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды». С того момента он провел за сине-бело-голубых 85 матчей и сделал 6 результативных передач.

Во второй половине прошедшего сезона Эракович играл в аренде за «Црвену Звезду». Его контркт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

После 6 туров «Зенит» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Самсунспор» с 4 очками идет десятым в турецкой Суперлиге.