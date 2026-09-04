Лещенко считает, что матч «Динамо» — «Спартак» завершится ничьей

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком».

«По тому состоянию, которое сейчас есть, я считаю ничья устроит обе команды. «Спартак» сейчас на ходу, но и «Динамо» в игре с «Ахматом» тоже выглядело неплохо. Думаю матч завершится ничей 1:1 или 0:0», — сказал Лещенко «СЭ».

6 августа «Динамо» встретится со «Спартаком». Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.